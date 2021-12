Veľké odhalenie: V Česku sa šírili HOAXY a bludy o úmrtí po očkovaní proti KORONAVÍRUSU!

Išlo o pani Ľudmilu z južných Čiech, ktorá napísala príspevok pod rozhovor s producentom Tomášom Ságlem. Ten opisoval svoju skúsenosť s ťažkým priebehom covidu. "Bola to absolútna bezmocnosť, kedy nemôžete dýchať a trápia vás kŕče. Previezli ma na ARO, mal som také bolesti, že som musel poprosiť sestričky, aby ma uspali. Tie bolesti sa nedali vydržať." Pani Ľudmila N. sa v nadväznosti na tento príbeh vyjadrila, že v triede jej 17-ročného syna sa tiež odohral podobný príbeh. "Syn má v triede po očkovaní jedno úmrtie a dve mozgové príhody. Viem o ďalších prípadoch od svojich klientov. Niektorí sú zaočkovaní a sú v pohode, iní však mali po vakcinácii prudké reakcie."

Chýbali fakty

Martin Štorkán z iRozhlasu sa rozhodol Ľudmilu kontaktovať, aby si overil niekoľko faktov z jej príbehu. Bola ochotná odpovedať na otázky, ale nezaznelo od nej takmer nič konkrétne. To, čo napísala na Facebook, vedela podľa svojich slov od syna, ktorý je študentom na jednej zo stredných škôl v Českých Budějoviciach. Tam sa mali tieto prípady aj odohrať. Chlapec mal zomrieť približne pred rokom, kedy sa začalo v Česku očkovať proti koronavírusu. K dvom mozgovým príhodám u dievčat malo dôjsť len nedávno, u všetkých troch prípadov ale chýbali presnejšie dáta, napríklad kontakty na rodiny. "Syna som sa už na to pýtala, ale on sa k tomu vyjadrovať nechce. Viem len povedať, o ktorú školu ide."

Martin Štorkán teda pokračoval v pátraní ďalej a kontaktoval školu, kde sa všetko podľa pani Ľudmily odohralo. Riaditeľka Zdenka Erhartová uviedla, že v jej škole, našťastie, už dlho žiadny študent nezomrel. "Môžem to poprieť s plnou vážnosťou. U nás nikto nezomrel, ani nemal žiadne následky, ani som nepočula, že by by mal niekto zo študentov vážnejšie následky. Polovica školy je už pritom zaočkovaná." Keď sa dopočula o vyjadrení Ľudmily, redaktorovi priblížila, že táto pani dlhodobo kritizuje protipandemické opatrenia, ktoré škola zaviedla. Dokonca musela kontaktovať aj právnikov, pretože jej poslala list so štrnástimi otázkami, ktoré sa týkali testovania a očkovania študentov. Príspevok, ktorý si neoverila, Ľudmila údajne zdieľala preto, lebo chcela ľudí varovať. Sú podľa nej leniví rozmýšľať a nezisťujú si informácie o očkovacích látkach. Ľudmila ale vraj nevedela o tom, že by boli informácie v jej príspevku nepravdivé. Táto žena pritom ešte na začiatku pandémie šila rúška, ktorých bol vtedy nedostatok. Štorkán sa viac informácií od nej nedozvedel.

Prípad hokejistov/futbalistov

Ďalší prípad sa odohral na Morave. Pod príspevkom pri článku od Denník N, kde sa vyjadroval doktor o očkovaní detí, narazil redaktor na komentár istej Marcely zo Štumperka, ktorá napísala, že "zo zaočkovaného mužstva mladých šumperských hokejistov (16-17 rokov) dostalo zápal srdcového svalu hneď päť z nich." Informácie údajne mala od matky jedného hokejistu, no meno ani kontakt neposkytla. Štorkán teda kontaktoval vedenie hokejového klubu Draci Šumperk. Hlavný tréner aj vedúci oddielu juniorov tento príbeh popreli. Mladí hokejisti možno po očkovaní proti koronavírusu ochoreli, ale nič vážnejšie ako chrípka ich nepostihlo.

Marcela to však potom otočila a povedala, že šlo o futbalistov. Postup bol podobný, teda zistenie situácie od predsedu Futbalového klubu Šumperk. Ten informoval, že zaočkovaní sú len niektorí hráči, no nič také ako zápal srdcového svalu sa u žiadneho z nich neobjavilo. Doslova povedal, že ide o nejakú "antivax news". Marcela už potom redaktorovi nebrala telefón, tak sa ju snažil kontaktovať cez SMS. Odpovedala, že bola zmätená a opäť uviedla, že šlo o hokejistov. Vinu chcela hodiť na klub, že nechcú povedať celú pravdu. Potom sa ešte ospravedlnila a napísala "dovidenia".

Všetky podozrenia sú hlásené ŠÚKL

Tieto dva prípady sú len jedny z mála, ktoré sa v susednej ČR objavili. Vedľajšie účinky po očkovaní sleduje Štátny ústav pre kontrolu liečiv ČR (ŠÚKL). V súčasnosti eviduje zhruba 9 400 hlásení o podozrení na nežiadúce účinky vakcíny, z toho 129 prípadov sa týka vakcín proti koronavírusu. Patria sem aj podozrenia na úmrtie, no treba si uvedomiť, že sú to aj prípady, kedy sa človek nakazil koronavírusom po prvej dávke vakcíny, teda keď ešte nemal úplnú ochranu.

Takže to, na čo sa odvolávala Ľudmila z prvého prípadu, nie je pravda. Všetky hlásenia sú zverejňované na webe, takže ľudia sa o nich môžu dozvedieť. "Ide o podozrenia, všetky zverejňujeme na našom webe. Zo začiatku sme to robili každý týždeň, teraz ich zverejňujeme raz do mesiaca. Sú tam všetky, ktoré nám boli nahlásené, a dokonca sme ich rozdelili podľa orgánových systémov. Nič netajíme," vyjadrila sa riaditeľka ŠÚKL Irena Storová.

Tieto dáta sa navyše posielajú do európskej databázy, kde sa s nimi ďalej pracuje. Podľa hovorkyne ústavu Kláry Brunclíkovej sa tieto informácie porovnávajú s prípadmi z iných krajín. Je to preto, aby sa na základe zhodnotenia väčšieho množstva podobných prípadov mohla určiť pravdepodobná kauzalita. Z tohto dôvodu sú všetky informácie z celého sveta hodnotené v Európskej liekovej agentúre (EMA).

Prečo práve dezinformácie?

Podľa Dominika Presla, odborníka na dezinformácie a analytika firmy Semantic Visions, existujú dve kategórie ľudí, ktorí šíria dezinformácie o očkovaní. Buď sú to takí, ktorí si dezinformáciu niekde prečítajú a uveria jej, alebo tí, ktorí ju sami vymyslia. Takíto ľudia majú pocit, že ochránia ostatných, ktorí sa vďaka tomu nedajú zaočkovať.