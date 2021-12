KORONAVÍRUS Česká vláda budúci týždeň vydá vyhlášku o povinnom očkovaní, avizoval Vojtěch

Adam Vojtěch

Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo

PRAHA - Povinnosť očkovať sa proti covidu by sa mala v budúcnosti v ČR vzťahovať na osoby staršie ako 60 rokov, policajtov, príslušníkov ozbrojených zložiek, ako aj na hasičov, zdravotníkov či zamestnancov sociálnych služieb. Uviedol to v piatok minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch s tým, že predmetná vyhláška by mala vyjsť v priebehu budúceho týždňa.