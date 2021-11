FOTO Bývalá princezná Mako a jej neurodzený manžel opustili Japonsko: Odcestovali do TOHTO mesta

Odchod japonskej Princeznej Mako z krajiny

Zdroj: SITA/AP Photo/Eugene Hoshiko

JAPONSKO - Bývalá japonská princezná Mako v nedeľu spolu so svojím neurodzeným manželom, právnikom Keiom Komurom, odcestovala do New Yorku, informovala agentúra AP.