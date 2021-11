Švédsko môže mať svoju prvú premiérku: Nová šéfka sociálnych demokratov sa pokúsi zostaviť vládu

Magdalena Anderssonová

Zdroj: SITA/Fredrik Persson/TT News Agency via AP

ŠTOKHOLM - Predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén poveril vo štvrtok zostavením novej vlády súčasnú ministerku financií Magdalenu Anderssonovú. Ak by sa jej to podarilo, stala by sa prvou premiérkou v dejinách tejto krajiny, informuje tlačová agentúra AFP.