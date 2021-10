Kampaň v Česku sa zvrháva: Prehrala výzvu a musela nahrať VIDEO, hanbou je celá bez seba

Adamová sa rozhodla kampaň poňať v štýle známeho filmu Matrix.

PRAHA - České parlamentné voľby sa nezadržateľne blížia a tento víkend sa definitívne rozhodne o tom, kto si na najbližšie roky zasadne do poslaneckých lavíc. Kampaň berú niektorí príliš vážne, no niektorí si z toho urobili jednoduchú a vtipnú výzvu. Medzi týchto politikov patrí aj Markéta Pekarová Adamová z volebnej koalície Spolu. Tá to poňala až k úrovni sci-fi, keďže sa inšpirovala známou snímkou Matrix.