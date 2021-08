KORONAVÍRUS Do konca roka treba zaočkovať 40% obyvateľov v každej krajine sveta

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom

Zdroj: SITA/Balazs Mohai/MTI via AP

BUDAPEŠŤ - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa usiluje dosiahnuť, aby bolo v každej krajine sveta do konca septembra zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 najmenej desať percent obyvateľstva. Do konca tohto roka by to malo byť 40 percent a do polovice budúceho roka 70 percent. Vyhlásil to v pondelok v Budapešti generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus po schôdzke s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.