MIMORIADNE Taliban vstúpil do Kábulu: Z mesta sa snažia ujsť tisíce ľudí! Reakcia Slovenska

Podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka je to zároveň zlá správa aj pre naše takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, pri jeho obnove a pri pomoci jeho obyvateľom viesť dôstojný život. "Dnes som v myšlienkach s tými najzraniteľnejšími – so ženami a dievčatami v Afganistane. Ich sloboda po rokoch, keď opäť mohli chodiť do školy, pracovať a uplatniť sa v spoločnosti, je v obrovskom ohrození. A rovnako so všetkými občanmi Afganistanu, ktorí sú vystavení ohrozeniu vlastných životov a čelia teroru," skonštatoval Korčok v stanovisku.

"Slovensko ako krajina, ktorá si cení ľudský život, slobodu a základné ľudské práva ako najvyššie hodnoty, apeluje na všetkých aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu a zaručili práva pre všetkých obyvateľov Afganistanu," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Ako súčasť demokratického sveta nemôžeme podľa neho akceptovať žiadny režim, ktorý bude založený na násilnom prevzatí moci a ktorý má ako pracovnú metódu zabíjanie a masívne porušovanie ľudských práv a slobôd.

Stanica BBC uviedla, že povstalci prechádzajú mestom bez akéhokoľvek odporu zo strany armády a bezpečnostných zložiek. Hovorca Talibanu v Dáuhe oznámil, že bojovníci sa majú držať v okrajových častiach Kábulu a nepoužívať násilie, kým hnutie neprevezme moc. O tom podľa neho teraz rokuje jeho vedenie s vládou.

"Nechceme ani jednu nevinnú obeť ani zranených z radov afganských civilistov, keď preberáme velenie. Nevyhlasujeme ale prímerie," uviedol vo vyhlásení hovorca islamského hnutia Zabihullah Mudžáhid. Podľa neho je bezpečnosť v metropole aj naďalej v rukách vlády. Agentúre Reuters hovorca povedal, že povstalci sa nehodlajú mstiť predstaviteľom vládnej moci ani príslušníkom armády a úradníkom, vedenie Talibanu podľa neho teraz rokuje s vládou o "mierumilovnom" prevzatí moci.

Rusko spolupracuje s ďalšími krajinami na zorganizovaní mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane. Moskva však nateraz neplánuje evakuovať svoje veľvyslanectvo v Kábule, uviedol v nedeľu vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov.

Taliban podľa Kabulova ponúkol Rusku i iným krajinám, ktoré diplomat vo vyjadrení pre ruské tlačové agentúry nemenoval, bezpečnostné záruky, pokiaľ ide o ich zastupiteľstvá v Afganistane, informuje agentúra AFP. Kabulov pre agentúru Interfax uviedol, že ruský veľvyslanec v Kábule a ďalší pracovníci ambasády "pokojne vykonávajú svoju prácu".

Hovorca politickej kancelárie Talibanu v katarskej Dauhe Suhajl Šáhín pre agentúru TASS potvrdil, že hnutie garantuje bezpečnosť ruskej ambasády v afganskom hlavnom meste. "Áno, máme veľmi dobré vzťahy s Ruskom a našou politikou je všeobecne zaisťovať bezpečné podmienky pre fungovanie ruského i ďalších veľvyslanectiev," uviedol hovorca.

Úrad afganského prezidenta Ašrafa Ghaního oznámil, že bezpečnostné sily majú situáciu v Kábule pod kontrolou. V meste sa ale na niekoľkých miestach strieľalo, zatiaľ čo pracovníci v panike utekali z vládnych úradov a Spojené štáty evakuovali svoje veľvyslanectvo. Americký predstaviteľ pre Reuters povedal, že "kľúčoví" zamestnanci ambasády pracujú z kábulského letiska, pričom podľa zdroja z NATO sa viacerí pracovníci EÚ museli presunúť na bezpečnejšie, nezverejnené miesto v metropole.

AFP dodáva, že Ghaního vláde zjavne zostalo len málo možností – buď sa pripraví na ťažké boje o Kábul, alebo kapituluje. Taliban je pritom v lepšej pozícii pre prípadné rokovania po tom, ako za desať dní porazil po celej krajine vládne sily i ich spojenecké milície.

V metropole podľa spravodajcov zahraničných médií panuje chaos, ľudia obliehali banky, aby si vybrali svoje úspory, napísal na twitteri Sharif Hassan z denníka The New York Times. Dlhé fronty sa stoja aj pred veľvyslanectvami západných krajín, kde sa ľudia snažia získať víza, aby mohli vycestoval.

My heart breaks into pieces for my people who have lined up outside the banks to cash their savings and waiting at the gates foreign embassies to secure visas to leave. #Afghanistanisburning #Afganistan #Kabul pic.twitter.com/FfKsYiXRLa