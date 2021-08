Vyostrenie vzťahov medzi krajinami: USA musí do septembra opustiť 24 ruských diplomatov

Veľvyslanec Ruskej federácie v USA Anatolij Antonov

Zdroj: Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

WASHINGTON - Vláda Spojených štátov odovzdala Rusku zoznam 24 ruských diplomatov, ktorí musia do 3. septembra opustiť USA. Pre časopis The National Interest to uviedol ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov, v pondelok informovali portál Meduza.io a agentúra AP.