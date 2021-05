Psychiater doma pichol tehotnej žene (21) liek na vyvolanie pôrodu: Od lekárov žiadal cisársky rez

PLZEŇ - Podmienečný trest uložil v stredu Krajský súd v Plzni psychiatrovi (68) z Tachovska, ktorý sa zodpovedal z ťažkého ublíženia na zdraví. Podľa obžaloby v júli 2017 opakovane aplikoval tehotnej žene (21) liek oxytocín používaný na vyvolanie pôrodu. Potom s ňou postupne navštívil dve pôrodnice a domáhal sa cisárskeho rezu. Podľa spisu chcel urýchliť pôrod, so ženou sa vopred dohovoril, že si potom on a jeho žena novorodenca osvoja. Muž vlani na začiatku procesu vinu odmietol, včera ale predstúpil pred súd a vinu prijal. Za žalovaný skutok mu hrozilo až dvanásťročné väzenie. Rozsudok je právoplatný, obžalovaný aj štátna zástupkyňa sa vzdali práva na odvolanie.

Súd mužovi vymeral podmienku tri roky väzenia s päťročnou skúšobnou lehotou. Rovnaký trest navrhla aj štátna zástupkyňa. Aj keď bol obžalovaný ohrozený vysokým nepodmienečným trestom, podľa žalobkyne možno v jeho konkrétnom prípade pristúpiť k mimoriadnemu zníženiu trestu. Z pohľadu zákona je bezúhonný, žalovaný skutok bol v štádiu pokusu a muž sa priznal. "Už pri spracovaní obžaloby som mala na mysli vek a zdravotný stav obžalovaného aj to, že je stále živiteľom niekoľkých maloletých detí. Keby som navrhovala nepodmienečný trest, asi by som aj jeho rodinu dostala do nepekných skutočností," uviedla žalobkyňa. Pretože žalovaného skutku sa muž nedopustil pri výkone povolania lekára, nežiadala ani zákaz výkonu činnosti.

Podľa obžaloby muž napísal predpis na oxytocín, hoci ho ako psychiater vôbec nemá ordinovať. Liek potom vyzdvihol v lekárni a u seba doma pichol žene v 35. týždni tehotenstva opakovane injekciu do svalu, stálo v obžalobe. Liek sa ale podáva len v pôrodnici, a to intravenózne a s neustálym sledovaním činnosti srdca plodu. Žene aj nenarodenému dieťaťu podľa odborníkov hrozili vážne zdravotné komplikácie. V domácom prostredí by pri nich podľa spisu psychiater nemohol žene pomôcť. Podľa obžaloby potom muž zavolal záchrannú službu a nechal tehotnú odviezť. Do nemocnice sám prišiel a domáhal sa cisárskeho rezu, pretože podľa neho sa pôrod začal. Lekári ale zistili, že pôrod sa nerozbehol. Cisársky rez odmietli vykonať. Ten istý deň sa psychiater podľa spisu domáhal cisárskeho rezu tiež v plzenskej fakultnej nemocnici. Aj tam ho lekári odmietli.

Zdroj: Getty Images

Muž vlani na súde priznal že oxytocín predpísal a vyzdvihol, tvrdil však, že bol pre niekoho iného. Lieku sa hovorí "hormón šťastia" a v zahraničí sa aplikuje klientom v psychickej nepohode ako akési antidepresívum, uviedol vtedy. O aplikáciu ho vraj požiadala jeho pacientka, ktorá nechcela užívať antidepresíva. V stredu ale na súde plne vinu priznal aj s vedomím trestu, ktorý mu hrozil.

Mladá žena zo severnej Moravy podľa spisu mala už malé dieťa, keď zistila, že je opäť tehotná. Z finančných dôvodov si ale vraj ďalšie dieťa nemohla dovoliť. Odpovedala na inzerát manželského páru, ktorý ponúkal adopciu dieťaťa matke v ťažkej situácii. Obžalovaný vlani na súde tvrdil, že sa žena prezentovala ako matka vo veľkej núdzi. Muž za ňu zaplatil za jej životné náklady a niekoľkokrát sa o ňu u seba doma staral. Povedal, že k prípadnému osvojeniu dieťaťa ho viedlo jeho sociálne cítenie a snaha pomôcť človeku v tiesni. Tehotná s tým podľa neho ochotne súhlasila. Adopciu vraj malo uľahčiť to, že žena nechala na matrike psychiatra zapísať ako otca. Zároveň vraj dala vopred súhlas, aby si dieťa po pôrode vzal. Žena porodila syna viac ako týždeň od žalovaného skutku v nemocnici v Plzni a nechala si ho.