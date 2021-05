Pápež František obetoval svoje modlitby za chlapca, ktorý ako jediný prežil pád kabíny lanovky

Agentúra AP informovala, že pápež zaslal miestnemu biskupovi telegram,v ktorom vyjadril sústrasť rodinám zosnulých. Jediný preživší - Eitan Biran - utrpel pri páde lanovky viacero zlomenín a je hospitalizovaný v Taliansku. Jeho stav stále kritický, ale celková prognóza je priaznivá, uviedol pre denník La Repubblica Giovanni La Valle, riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť v turínskej nemocnici Regina Margherita.

Ošetrujúci lekári vysvetlili, že chlapca zrejme zachránilo silné objatie jeho otca, ktorý pri nehode zomrel. "Aby mohol prežiť taký hrozný dopad, je pravdepodobné, že otec, ktorý bol robustnej postavy, ho strhol do svojho náručia," uviedla podľa talianskych novín La Repubblica nemocnica Ospedale Regina Margherita v Turíne.

Okrem otca pri nehode zahynula aj chlapcova matka, mladší brat a dvaja prarodičia. Chlapca by mali v utorok začať prebúdzať z umelého spánku, do ktorého ho lekári uviedli po tom, ako podstúpil operáciu a magnetickú rezonanciu - týmto vyšetrením sa zistilo, že u dieťaťa nedošlo k poškodeniu mozgu.

V nemocnici s ním sú jeho teta a ďalší členovia rodiny. Podľa talianskej prokuratúry z doposiaľ nezistených príčin lanovke pravdepodobne nefungoval bezpečnostný brzdový systém. Médiá uviedli, že prokuratúra zvažuje, či je možné vzniesť obvinenie zo zabitia z nedbanlivosti.

Lanovka viezla návštevníkov z mesta Stresa na vrchol hory Mottarone, keď kabína spadla z nosného lana a skĺzla dolu svahom. Nešťastie prežili iba dve deti, jedno z nich však neskôr podľahlo zraneniam v nemocnici v Turíne. Denník The Times of Israel informoval, že telá izraelských obetí v stredu prevezú na pochovanie do Izraela.