KORONAVÍRUS Očkovanie vakcínou od Johnson & Johnson bude v USA pozastavené ešte najmenej týždeň

WASHINGTON - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) bude v USA pozastavené prinajmenšom ešte týždeň. Vyplýva to zo záverov stredajšieho zasadnutia expertov z poradného panelu amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorí uviedli, že potrebujú viac času na posúdenie možného súvisu vakcíny s tvorbou krvných zrazenín. Informovala o tom agentúra AFP.

Mimoriadne zasadnutie svojich odborných poradcov zvolalo CDC deň po tom, ako americké úrady informovali, že do dvoch týždňoch po očkovaní touto vakcínou došlo v USA k šiestim prípadom krvných zrazenín v mozgu, v kombinácii s nízkym počtom krvných doštičiek. Všetky tieto prípady sa týkali žien, belošiek, vo veku od 18 do 48 rokov, pričom jeden z nich bol smrteľný. Žiadna zo žien predtým neevidovala nijaké problémy so zrážaním krvi. Jedna z nich užívala perorálnu hormonálnu antikoncepciu. U štyroch zo žien, vrátane 45-ročnej, ktorá zomrela, sa krvné zrazeniny objavili nie len v mozgu.

V stredu boli experti na zasadnutí oznámení so siedmym prípadom zrazenín po vakcíne od J&J v USA. Opäť ide o ženu, a to vo veku 28 rokov, uvádza AFP. V USA dosiaľ jednodávkovú vakcínu od J&J podali 7,2 miliónom ľudí. Panel odborníkov mal na stredajšom zasadnutí rozhodnúť, či očkovaciu látku bude podávať len vyhranenej časti obyvateľstva. Experti však vyhlásili, že aby mohli vydať takéto odporúčanie potrebujú najskôr posúdiť viac údajov. Ďalšie zasadnutie sa očakáva najskôr o týždeň, respektíve do desiatich dní, uvádza AFP.

Niektorí experti vyjadrili obavy, že pretrvávajúce pozastavenie podávania vakcíny od J&J by mohlo neprimerane zasiahnuť zraniteľné skupiny obyvateľstva, pre ktoré je prístupnejšia práve táto ľahko skladovateľná jednodávková očkovacia látka. Väčšina z odborníkov však súhlasila s potrebou ďalšej analýzy a dočasného pozastavenia očkovania touto látkou, uvádza AFP. Riaditeľka CDC Rochelle Walenská pred stredajším zasadnutím uviedla, že zriedkavé zrazeniny, ktoré sa po očkovaní touto látkou vyskytli v USA, sa zhodujú so zriedkavými vedľajšími účinkami vakcíny od firmy AstraZeneca hlásenými z európskych krajín.