KORONAVÍRUS Dobré správy z Česka: Pribudlo najmenej infikovaných od septembra

PRAHA - V Česku pribudlo za nedeľu 976 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 947 menej ako pred týždňom. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva zverejnených v pondelok na jeho webovej stránke.

Denný nárast počtu nakazených bol nižší ako 1000 po prvý raz od vlaňajšieho 20. septembra, píše spravodajský portál Novinky.cz. Na 5070 sa znížil i počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 - ide o najmenej pacientov od konca decembra. Vo vážnom stave je 1157 osôb, čo je najmenej takmer za dva mesiace. K hraničnej hodnote 1 sa však priblížilo tzv. reprodukčné číslo vírusu, ktoré udáva rýchlosť šírenia nákazy. Oproti predošlému dňu stúplo na hodnotu 0,96. V ČR podľa ministerstva zdravotníctva od začiatku pandémie potvrdili 1.581.184 prípadov nákazy koronavírusom a 27.918 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.

V Česku doteraz podali 2.089.570 dávok vakcín proti novému koronavírusu. Obe dávky dostalo 719.000 ľudí. Na očkovanie proti covidu sa už v ČR môžu prihlasovať pacienti s chronickými ochoreniami a od stredy sa budú môcť hlásiť i osoby staršie ako 65 rokov. V Česku sa o polnoci z nedele na pondelok skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený vlani 5. októbra v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. S účinnosťou od pondelka tak prestal platiť aj zákaz cestovania medzi okresmi, ako aj zákaz nočného vychádzania.

Otvárajú sa okrem iného vonkajšie priestory zoologických a botanických záhrad, obchody s detským tovarom, papiernictvá či farmárske trhy. Do škôl sa v pondelok vracia približne polovica detí prvého stupňa základných škôl, kde sa začína rotačná výučba s pravidelným striedaním tried na prezenčnom a dištančnom vyučovaní. Do škôl sa vracajú i žiaci špeciálnych škôl. Materské školy sa otvárajú len pre najstaršie deti a na stredných školách sa obnoví praktická výučba. Súčasťou otvorenia škôl je i pravidelné testovanie na koronavírus, uvádza televízia ČT24.

Minister zdravotníctva Petr Arenberger chce podľa Deníka N vláde navrhnúť, aby sa vo vonkajších i vnútorných priestoroch mohli stretávať len dve osoby. Podľa pôvodného plánu malo byť od pondelka povolené stretávanie 20 ľudí v exteriéri a desiatich v interéri.