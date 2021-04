Proti deportácii maloletého Sýrčana z Holandska sa vyslovilo už 150-tisíc ľudí

Jacob a jeho matka Tina, obaja sýrski kresťania, stratili právo na pobyt v Holandsku, pretože imigračná služba IND rozhodla, že sa môžu usadiť v Arménsku, kde by im mali pomôcť vzdialení príbuzní. Matka získala pre seba a svojho syna arménske pasy s s tým cieľom, aby získala legálne pobytové vízum do Európy a nemusela z vojnou postihnutej Sýrie utekať za pomoci prevádzačov.

Nakoniec sa však fámy o vízach do EÚ pre Arménov ukázali ako nepravdivé a Tina, ktorá mala v čase úteku zo Sýrie 26 a jej syn osem rokov, sa do Európy dostala na malom člne cez Stredozemné more. Obaja tam dorazili s arménskymi pasmi. Z pohľadu členských krajín EÚ je Arménsko klasifikované ako bezpečná tretia krajina a preto matke so synom úrady opakovane zamietli právo na pobyt v Holandsku.

Jacob, ktorý študentom prvého ročníka na holandskej strednej škole teraz spolu s matkou čelia hrozbe deportácie do Arménska. Do krajiny, kde Jacob nikdy nebol, a ktorú jeho matka navštívila len na niekoľko dní, keď vybavovala pasy. Ani jeden z nich nehovorí po arménsky a nič o tejto krajine nevie. Prípadom sa už zaoberali aj poslanci holandského parlamentu, ktorí vyzvali na intervenciu ministerstvo spravodlivosti. V Holandsku už totiž dostali povolenie na pobyt Tinina matka, babička a brat, takže by celú záležitosť bolo možné poňať ako scelenie rodiny prisťahovalcov.