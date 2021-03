KORONAVÍRUS Poľsko chce do augusta zaočkovať všetkých dospelých, ktorí o to budú mať záujem

Poľský premiér Mateusz Morawiecki

Zdroj: SITA/AP/Stephanie Lecocq, Pool Photo

VARŠAVA - Poľská vláda chce do konca augusta zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 všetkých dospelých občanov, ktorí o to budú mať záujem. Oznámil to na utorňajšej tlačovej konferencii poľský premiér Mateusz Morawiecki, píše agentúra DPA.