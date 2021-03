KORONAVÍRUS Austrália je frustrovaná pre zastavenie zásielky vakcín z EÚ

SYDNEY - Úrady v austrálskom hlavnom meste Canberra v piatok vyjadrili "sklamanie a frustráciu" nad tým, že Európska únia zablokovala dodávku 250.000 dávok protikoronavírusovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca do Austrálie.

"Sme veľmi sklamaní a frustrovaní týmto rozhodnutím, ale je to zároveň dôvod, prečo prijímame prísne opatrenia," povedal austrálsky minister financií Simon Birmingham. "Zazmluvnili sme 150 miliónov dávok vakcín, z toho 50 miliónov dávok, ktoré sa majú vyrobiť priamo v Austrálii," dodal.

"Svet sa momentálne nachádza v nepreskúmanom teritóriu, nie je preto prekvapujúce, že niektoré krajiny porušujú pravidlá," dodal Birmingham, ktorého cituje tlačová agentúra DPA. Euroblok využil svoj zákaz na vývoz covidových liečiv po prvý raz so zámerom zabrániť tomu, aby sa dostali z Talianska do Austrálie, uviedli vo štvrtok pre DPA zdroje z prostredia EÚ, čo potvrdil aj britský denník Financial Times.

"Austrália je dnes podľa pravidiel EÚ považovaná za nezraniteľnú krajinu," napísal na sociálnej sieti Facebook taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. "Euroblok nie je nepriateľom Austrálie, ale nachádza sa v európskom rámci vývozu," dodal Di Maio. Austrália, kde žije približne 25 miliónov obyvateľov, dosiaľ zaznamenala zhruba 29.000 prípadov nákazy koronavírusovým ochorením COVID-19, ale iba 909 súvisiacich úmrtí.