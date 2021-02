Brutálny čin v USA: Zomrel Afroameričan, policajti nebudú obvinení

Policajný zákrok na Daniela Prudeho

NEW YORK - Policajti, ktorí vlani v marci v americkom meste Rochester v štáte New York pri brutálnom zákroku spôsobili smrť psychicky chorého Afroameričana Daniela Pruda, obžalovaní nebudú. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka v New Yorku Letitia Jamesová, informovala agentúra AP.