Európa by mohla pomôcť s výrobou ruskej vakcíny proti KORONAVÍRUSU, hovorí nemecký minister

BERLÍN - Európa by mohla Rusku pomôcť s výrobou jeho vakcíny Sputnik V proti koronavírusu. V stredu to uviedol nemecký spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorého citovala agentúra DPA.

Ruská strana požiadala o pomoc s rozšírením výrobnej kapacity, pričom v Nemecku a Európe sa o tejto myšlienke uvažuje, uviedol Spahn počas on-line konferencie organizovanej nemeckou periodickou tlačou. "Mohli by sme poskytnúť podporu výrobe vakcíny, ktorá v Európe nie je zatiaľ alebo vôbec schválená," povedal Spahn. Dodal, že víta každú vakcínu, ktorá je účinná v boji proti pandémii a pri ktorej sa ukáže, že je bezpečná.

Minister to povedal po tom, čo predbežné výsledky štúdie zverejnenej v uznávanom lekárskom časopise The Lancet potvrdili 91,6-percentnú účinnosť ruskej vakcíny. Viacerí odborníci ešte donedávna spochybňovali účinnosť tejto vakcíny, pretože ju ruské úrady schválili pred ukončením záverečnej fázy klinických skúšok. Avšak najnovšia analýza údajov od približne 20.000 dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do tretej fázy testov, naznačuje, že táto očkovacia látka podávaná v dvoch dávkach má pri predchádzaní symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19 vyše 90-percentnú účinnosť.

Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý spolufinancoval vývoj Sputnika V, informoval, že na svete bolo prvou dávkou vakcíny zaočkovaných už viac ako dva milióny ľudí. Použitie ruskej vakcíny už schválili vo viac ako 15 krajinách, medzi nimi v Maďarsku, Argentíne, Venezuele či Pakistane.