KORONAVÍRUS Tragédia v jednom z rodinných domov: Matka so synom si nestihli zavolať pomoc, našli len mŕtvoly

MUCKENREUTH - Tragédia, ktorá sa ani nedá popísať slovami, šokovala takmer celé Bavorsko. Keďže je tu stále pandémia, aj v tomto smutnom prípade hral hlavnú úlohu koronavírus. Ten skolil matku so synom, ktorých našli o niekoľko dní mŕtvych vo svojom dome.

Píšu o tom nemecké noviny Bild. Ide o obec, ktorá ma asi 44 obyvateľov. Syn s matkou prišli o život po tom, ako sa nakazili nebezpečným vírusom. Ich stav však bol tak skokovo zlý, že si ani nestihli zavolať záchranku. Mŕtvych ich našiel až jeden zo susedov, ktorý ich objavil až po neuveriteľných 11 dňoch.

S matkou začal žiť až po tom, ako mu zomrel otec

Príbeh hovorí o istom 54-ročnom Jürgenovi L. S matkou žil v poschodovom dome a pracoval ako zamestnanec istého stavebného úradu v Bayreuthu. Matka menom Silvia sa k nemu nasťahovala až po tom, ako mu pred dvoma rokmi zomrel vlastný otec a jej manžel.

Všetko sa to odohralo počas Vianoc. Jeho rodinný priateľ sa začal báť, pretože sa mu Jürgen už dlho neozval a neboli ani zastihnuteľní. Neodpovedal ani Jürgen a ani jeho matka. "Moja žena to skúšala viackrát, ale Jürgenovej matke sa nedovolala," popisuje 67-ročný muž. Nakoniec to skončilo tak, že požiadali suseda, aby sa pozrel, čo sa vlastne deje.

Sused sa vybral na obhliadku, no čakal ho šok

Po prosbe sa muž vybral na prehliadku domu s baterkou v ruke. V jednom z okien domu uvidel Jürgena, ako sedí nehybne v kresle. Okolo pol jedenástej v noci zavolal políciu. Po príchode zložky našli na poschodí aj Jürgenovu matku v posteli bez akýchkoľvek známok života.

Pitva neskôr ukázala hrozivý záver, pretože obidvaja zomreli za niekoľko hodín a príčinou bola infekcia koronavírusom. Zomreli pravdepodobne už 15. decembra 2020, pretože vedľa Jürgenovej mŕtvoly ležali noviny so spomínaným dátumom. Svedčí o tom aj kontajner, s ktorým sa pred domom naposledy manipulovalo v rovnaký dátum. Od toho dňa tiež nikto nevybral schránku.

Keďže Jürgen pracoval z domu na rôznych projektoch, v práci ho nikto nezháňal. Išlo o tzv. voľnú pracovnú dobu a okrem toho sa blížili sviatky. Susedia nič nepodozrievali, pretože aj pred domom bola neustále vysvietená vianočná výzdoba. Tí však nevedeli, že systém svetiel sa zapínal automaticky po západe slnka. To, prečo Jürgen s matkou nezavolali sanitku ešte keď sa im priťažilo, už zrejme zostane navždy záhadou.