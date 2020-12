Ďalší škandál thajského kráľa: Unikli nahé fotky jeho milenky

Thajskou monarchiou otriasa veľký sexuálny škandál. Protagonistami sú kráľ Mahá Vatčirálongkón zvaný Ráma X. a jeho milenka Sineenat Wongvajirapakdi zvaná „Koi“.

Súbory s výbušným obsahom získali dvaja aktivisti za ľudské práva. Našlo sa v nich 1 445 fotografií a údajov, ako sú telefónne čísla alebo čísla bankových účtov, ako aj súkromné ​​správy medzi kráľom a jeho milenkou. Zahrnuté sú tiež nahé obrázky, ktoré údajne poslala „Koi“ ako prejav svojej lojality k Rámovi X. Informoval o to britský denník Times. Podľa správy pochádzajú obrázky a informácie z troch rôznych smartfónov „Koi“.

Akú rolu hrá v škandále thajská kráľovná?

To však nebolo všetko. Pretože je ešte zaujímavejšie, kto stojí za únikom informácií. Ako informuje Bild, môže to byť Suthida, manželka thajského kráľa. Dôvod? Šialená žiarlivosť. Pretože vlastne „Koi“ už bola história. V roku 2019 milenka upadla do nemilosti thajského kráľa. Bola vylúčená z kráľovskej rodiny a dokonca ju poslali do väzenia. Ale ani o rok neskôr Ráma, ktorý v skutočnosti žije väčšinu času vo svojom bydlisku v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, svojej druhej manželke všetko odpustil. K veľkej nevôli kráľovnej, jeho manželky. Štyridsaťdvaročný muž sa údajne pokúsil pošpiniť obraz „Koi“ medzi Thajcami. Výsledkom bolo, že aféra sa už nedá pred obyvateľstvom obhájiť a vzťah medzi nimi už nebude mať budúcnosť.

Poškodený imidž

Takýto škandál by mohol poškodiť aj Rámovu reputáciu. Koniec koncov, veľa Thajčanov stále vidí svojho kráľa ako božskú bytosť. Sexuálny škandál sa sem skutočne nehodí. Navyše to nie je jediný škandál Ráma X. Znovu a znovu končí v médiách kvôli rôznym eskapádam a svojej okázalosti.