V Minsku sa konalo viacero protestov: Hlásia vyše 150 zadržaných

Na videách zverejnených na službe Telegram bolo vidno, ako maskovaní príslušníci bezpečnostných síl odvádzajú demonštrantov do pristavených minibusov. Uvedený počet zadržaných (vyše 150) zaznamenala Viasna len do 17.00 h miestneho času. Masové protesty proti Lukašenkovmu spornému znovuzvoleniu v augustových prezidentských voľbách trvajú už viac ako tri mesiace. Podľa opozície boli voľby sfalšované a ich skutočnou víťazkou je Sviatlana Cichanovská, ktorá po voľbách opustila Bielorusko a uchýlila sa do Litvy. Bieloruská polícia pritvrdila v posledných týždňoch zásahy voči demonštrantom, pričom zadržala stovky osôb. Bránila pritom zhromažďovaniu protestujúcich v centre metropoly Minsk.

Opozícia preto zmenila svoju taktiku a vyzvala oponentov Lukašenka, aby sa zhromažďovali po menších skupinách v každom obvode hlavného mesta. Demonštranti sa v nedeľu schádzali v obytných štvrtiach Minska a postupne vytvárali väčšie protestné pochody. Mnohí účastníci mávali bielo-červeno-bielymi vlajkami, ktoré sa stali symbolom bieloruskej opozície píše agentúra DPA. Policajti ich podľa nezávislého servera TUT.by rozháňali za slzotvorným plynom, obuškami a ohlušujúcimi granátmi. Voči demonštrantom zasahovali aj vo vnútroblokoch bytových domov.

Na uliciach Minska hliadkovali stovky neuniformovaných príslušníkov ministerstva vnútra. Rozsiahle časti centra mesta boli ohradené policajnými zátarasami. Úrady uzavreli šesť staníc metra a vypli mobilný internet, aby zabránili zhromažďovaniu demonštrantov. Niektoré štvrte údajne zostali aj bez dodávok elektriny. Podľa správ miestnych médií sa v nedeľu v rôznych častiach Minska konali asi dve desiatky protestných zhromaždení. Podobné demonštrácie prebehli aj v ďalších bieloruských mestách. Protesty proti Lukašenkovmu režimu, zadržiavaniu politických väzňov, brutalite polície a svojvôli úradov vypukli po vyhlásení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z augusta a pokračujú do dnešného dňa. Majú pritom rôznu formu - od masových pochodov a zhromaždení cez pravidelné akcie seniorov, študentov či lekárov po protesty jednotlivcov.