Nové štúdie dávajú nádej: Imunita voči koronavírusu môže trvať niekoľko rokov

NEW YORK - Keď je niekto raz nakazí Sars-CoV-2 – zostane potom imúnny? A ak áno, ako dlho? Takéto otázky zaujímajú vedcov po celom svete už mesiace, a to je relevantné aj pre vývoj vakcín. Nové štúdie dávajú nádej na dlhodobú imunitu.

Imunita po koronavírusovej infekcii by mohla roky chrániť ľudí pred vážnym novým ochorením. Vyplýva to z výsledkov výskumného tímu z Kalifornie v rámci novej štúdie.

Vedci z imunologického ústavu La Jolla skúmali 185 rekonvalescentov po Covide-19. Zistili, že osem mesiacov po infekcii mali bývalí pacienti stále dostatok imunitných buniek na potlačenie vírusu.

Autor štúdie, Shane Crotty, pre New York Times uviedol: „Táto úroveň pamäťových buniek pravdepodobne ochráni drvivú väčšinu ľudí pred vážnym ochorením po mnoho rokov.“

"To je tiež imunita," vysvetlil virológ Ulf Dittmer pre nemecké médiá. "Keď človek už neochorie na druhú infekciu." Imunitný systém potom nezabezpečuje úplné zabránenie infekcii - ale zaisťuje kontrolu vírusu takým spôsobom, aby už nespôsoboval choroby.

Je však potrebné poznamenať, že štúdia bola zatiaľ zverejnená iba na serveri tzv. preprintov (predtlač); na zhodnotenie nezávislými vedcami sa stále čaká.

Niekoľko indikácií stabilnej koronavírusovej imunity

Štúdia však nie je prvou, ktorá naznačuje dlhodobú imunitu. Americkí vedci našli dôkazy o stabilnej imunite už v polovici augusta. Vedci z Washingtonskej univerzity skúmali úroveň imunitnej pamäte u pacientov so Sars-CoV-2, u ktorých sa prejavilo len málo alebo mierne príznaky.

Analyzovali nielen množstvo protilátok, ale aj B a T pamäťové bunky. Obe sú tiež súčasťou imunitného systému a zachovávajú sa nielen po infekcii. Vedci tvrdia, že v niektorých prípadoch sa v nasledujúcich mesiacoch dokonca opäť zvýšili. Táto štúdia bola tiež zverejnená na predtlačovom serveri.

Imunita je dôležitá pre vývoj vakcín

Pri vývoji vakcíny hrá úlohu aj doba imunity. Výsledky štúdie dávajú nádej, že vakcíny s vysokou úrovňou účinnosti, ako napríklad vakcíny od spoločností Biontech / Pfizer alebo Moderna, môžu imunizovať ľudí po určitú dobu. Vakcíny by tak mohli veľmi pomôcť pri zastavení šírenia vírusu.

Odborníkov výsledky štúdie neprekvapujú. Imunológ Akiko Iwasaki z Yale University pre New York Times povedal, že imunitný systém nereaguje na infekciu Sars-CoV-2 inak ako na iné patogény. To je „to, čo by sa aj malo stať“. Napriek tomu si myslí, že výsledky sú „vzrušujúcou správou“.