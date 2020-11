Dráma na novorodeneckom oddelení: Sestra mala zabiť osem bábätiek

Dvadsaťdeväťročnú mladú ženu údajne vyšetrovatelia vypočúvali dva dni. Jej dom tiež prehľadali, informoval britský The Sun. Polícia novinám potvrdila, že Letby bola už v rokoch 2018 a 2019 v súvislosti s prípadom uväznená. Počas posledných troch rokov tím niekoľkých vyšetrovateľov intenzívne pracoval na veľmi zložitom prípade s cieľom zistiť príčinu smrti novorodencov, uviedol hlavný vyšetrovateľ Paul Hughes. Výsledky nakoniec viedli k zatknutiu zamestnankyne nemocnice. „Žena je momentálne vo väzbe,“ uviedol Hughes.

Novorodenci zavraždení na klinike

Ako ďalej Hughes oznámil, informovaní boli aj rodičia zabitých detí. „Je to ťažké obdobie pre všetky rodiny,“ uviedol Hughes. Je dôležité mať na pamäti, že na odpovede čaká mnoho pozostalých.

Polícia v prípade vyšetruje celkovo 17 úmrtí novorodencov v nemocnici Countess of Chester-Hospital v období od marca 2015 do júla 2016. Podľa denníka The Sun je od júla 2018 podozrivá detská sestra Lucy Letby, ktorá na oddelení pre novorodencov pracovala. Lekári boli údajne znepokojení „neobvykle vysokým počtom úmrtí“ na klinike. V rovnakom mesiaci bola 29-ročná žena zatknutá pre vraždu ôsmich novorodencov a pokus o vraždu šiestich bábätiek. Po zaplatení kaucie ju však prepustili. Novorodenecké oddelenie sa potom uzavrelo.

Druhé zatknutie nasledovalo v júni 2019 po pribudnutí ďalších troch podozrivých prípadov. Aj keď počas výsluchov spolupracovala, podľa správy vyšetrovateľov nebolo možné proti žene nájsť nijaké dôkazy. Zdá sa, že po troch rokoch úradníci konečne uspeli.

Priatelia údajnej vrahyne sú šokovaní

Smrť niekoľkých detí šokovala mnohých priateľov a známych Lucy. Mnoho z nich neverí tomu, z čoho je mladá sestra obviňovaná. Žena, ktorá chce zostať v anonymite, v rozhovore pre denník The Sun o obžalovanej povedala: „Lucy robila prácu, o ktorej snívala, a vždy pôsobila odhodlane a profesionálne.“ Nevedela si predstaviť ublížiť muche, nieto ešte bezbranným deťom. Sestra teraz čelí dlhému trestu odňatia slobody. Vyšetrovanie prípadu stále pokračuje.