Prímerie v Náhornom Karabachu je čoraz reálnejšie: Dohliadať na to bude Rusko a Turecko

ISTANBUL - Turecko a Rusko budú dohliadať na prímerie medzi Azerbajdžanom a Arménskom v spornom regióne Náhorný Karabach, uviedol v utorňajšom telefonickom rozhovore so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na kanceláriu tureckého prezidenta, Erdogan v telefonáte povedal, že Turecko a Rusko budú pôsobiť "v spoločnom stredisku, ktoré určí Azerbajdžan na svojom území zachránenom pred okupáciou Arménskom". Dodal, že v tejto súvislosti bude mať Moskva "dôležitú zodpovednosť". Turecký líder zároveň označil prímerie za "správny krok k trvalému riešeniu".

Medzitým dorazilo do Arménska viac ako 200 príslušníkov ruských "mierových síl", informovalo podľa agentúry TASS v utorok ruské ministerstvo obrany. "V Arménskej republike už pristálo 12 vojenských dopravných lietadiel Il-76 s dôstojníkmi z velenia ruských mierových síl a vojenskými jednotkami 15. mierovej brigády," uviedlo ministerstvo. Spresnilo, že letecky dopravili do Arménska okrem vojakov aj obrnené transportéry, obrnené vozidlá a komunikačné prostriedky. Celkovo letecky prepravia do oblasti konfliktu 1960 vojakov, 90 obrnených transportérov a 380 motorových a špeciálnych vozidiel.

Ministerstvo informovalo, že ruský "mierový kontingent" v Náhornom Karabachu bude v zásade pozostávať z jednotiek 15. samostatnej motostreleckej brigády Centrálneho vojenského okruhu. Ruské sily zriadia pozorovacie stanovištia pozdĺž línie kontaktu v Náhornom Karabachu a pozdĺž Lačinského koridoru, ktorý spája Arménsko s touto enklávou, aby mali kontrolu nad dodržiavaním dohody o prímerí. Velenie "mierových misií" bude umiestnené v oblasti karabašskej metropoly Stepanakert, dodalo ministerstvo.

Arménsky premiér Nikol Pašinjan v noci na utorok vyhlásil, že podpísal "bolestivú" dohodu s Azerbajdžanom a Ruskom o ukončení vojny o sporný región Náhorný Karabach. Pašinjan spoločne s prezidentmi Ruska a Azerbajdžanu - Vladimirom Putinom a Ilhamom Alijevom - podpísali vyhlásenie, podľa ktorého je od 10. novembra vyhlásené úplné prímerie a v Náhornom Karabachu sa zastavujú všetky bojové operácie.

Ruský prezident Putin uviedol, že pozdĺž kontaktnej línie v Karabachu budú hliadkovať ruské mierové sily. Po oznámení o podpísaní trojstrannej dohody o ukončení bojov v spornom regióne Náhorný Karabach sa v rôznych častiach Azerbajdžanu začali ľudové veselice a oslavy. V Arménsku naopak vypukli protesty. Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, vedú už desaťročia konflikt o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu v 90. rokoch vo vojne s 30.000 obeťami na životoch.

Ťažké boje v oblasti opäť prepukli 27. septembra tohto roku a pokračovali aj napriek trom vyhláseným prímeriam. O život pripravili podľa oficiálnych údajov viac ako 1000 ľudí vrátane civilistov, aj keď skutočný počet obetí je podľa predpokladov zrejme oveľa vyšší.