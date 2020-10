KORONAVÍRUS Maďarskí záchranári nestíhajú s PCR testovaním: Orbán chce plán očkovania

Na tieto testy musia niekedy pacienti čakať aj niekoľko dní. Záchranári sa snažia priebežne rozširovať svoje kapacity a usilujú sa o to, aby sa ku každému pacientovi s príznakmi infekcie dostali do 48 hodín, dodal Győrfi. Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová oznámila, že priebežne stúpa kapacita PCR testovania po tom, ako sa do laboratórneho testovania zapojilo aj OVSZ - pričom v stredu za 24 hodín vykonali v krajine celkom 12.598 PCR testov.

Vo štvrtok za deň pribudlo v Maďarsku 2194 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 56 chronicky chorých pacientov. Od začiatku pandémie evidujú 68.127 infikovaných a 1634 úmrtí.

Orbán nariadil pripraviť plán očkovania proti koronavírusu

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil operačnému štábu, aby pripravil plán očkovania proti novému druhu koronavírusu. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió premiér vyjadril nádej, že koncom decembra či začiatkom januára by už mohla byť v Maďarsku k dispozícii vakcína proti vírusu SARS-CoV-2.

Okolo januára by podľa jeho slov mohla byť zaočkovaná najrizikovejšia kategória osôb, teda chronicky chorí a starší ľudia. "Vyslal som svojich ľudí do Číny, na jar by už mohlo byť v Maďarsku k dispozícii veľké množstvo vakcíny z viacerých miest. V apríli by sme mohli vyhlásiť víťazstvo," zdôraznil Orbán.