Nečakaný vývoj televíznej debaty pred voľbami v USA: Hviezdou sa stala mucha!

"To nie je na vašej televízii. Je na jeho hlave," napísala pri debate na twitteri s odkazom na muchu reportérka televízie MSNBC Rachel Maddowová. Nedlho potom sa na sociálnych sieťach strhla vlna satirických a posmešných komentárov. Jeden z užívateľov dokonca muche založil vlastný účet na twitteri, ktorý je ladený kriticky voči republikánskemu viceprezidentovi.

Médiá, volebné štáby i užívatelia na internete pritom neodolali príležitosti a vo svojich vyjadreniach použili rôzne slovné hračky a dvojzmysly. Podľa agentúry AP tak mucha dodala inak pomerne pokojné debate riadny bzukot, na twitteri demokrata Bidena sa zase bleskovo objavila jeho fotka s plácačkou na muchy v ruke s odkazom "Prihoďte päť dolárov, aby ste pomohli tejto kampani vzlietnuť".

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Bidenova kampaň takisto rýchlo zaregistrovala doménu "flywillvote.com" (mouchabudevolit.com), ktorá odkazuje na už existujúcu stránku iwillvote.com (buduvolit.com), ktorej cieľom je uľahčiť voličom registráciu do novembrových volieb. Priaznivci demokratov si tiež už teraz môžu na e-shope demokratického kandidáta zakúpiť plácačku na muchy s nápisom Truth over Flies (pravdu namiesto múch), čo je obmena porekadlá Truth over Lies (pravdu namiesto klamstiev).

Agentúra AP pripomína, že nešlo o prvého neočakávaného hmyzieho návštevníka pri významnej politickej udalosti v USA. Pri prezidentskej debate v roku 2016 na chvíľu pristála mucha medzi očami vtedajšej demokratickej uchádzačky Hillary Clintonovej. Tá sa po nej rovnako ako Pence neohnala.

Ľahostajný však nezostal prezident Barack Obama v roku 2009, keď ho rozrušila mucha pri natáčaní televízneho rozhovoru. Demokrat vtedy prestal hovoriť a oboril sa na muchu, aby "odtiaľ zmizla". Obama ju následne buchnutím zabil a naviedol kamery, aby zabrali mŕtvu muchu ležiacu na koberci pod ním.