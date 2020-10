Odvolací súd rozhodol: Trump musí vydať daňové záznamy prokuratúre

NEW YORK - Účtovnícka firma amerického prezidenta Donalda Trumpa musí odovzdať jeho daňové záznamy štátnemu prokurátorovi v New Yorku. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia odvolacieho súdu, po ktorom sa záležitosť pravdepodobne druhýkrát dostane pred Najvyšší súd USA. Informovala o tom agentúra AP.

Federálny odvolací súd v Manhattane vo verdikte uviedol, že rozhodnutie súdu nižšej inštancie v tejto veci zostáva pozastavené, aby sa Trumpovi právnici mohli odvolať na vyšší súd. V auguste sudca federálneho súdu odmietol ich opätovnú snahu o zrušenie výzvy na predloženie dokumentov, ktorú úrad manhattanského prokurátora Cyrusa Vancea Jr. adresoval minulý rok Trumpovej účtovníckej firme.

Vyšetrovanie Vancea sa sčasti týka platieb pre dve ženy - pornografickú herečku Stormy Danielsovú a modelku Karen McDougalovú - za mlčanie počas predvolebnej kampane v roku 2016 o ich údajných aférach s Trumpom. Ten takéto aféry popiera. Vance žiada vydanie osobných a firemných daňových záznamov Trumpa za takmer osem rokov, o dôvodoch svojej žiadosti však prezradil len málo. V jednom z nedávnych súdnych podaní jeho právnici uviedli, že žiadosť je oprávnená verejnými správami o "rozsiahlom a dlhodobom trestnom konaní v (holdingu) Trump Organization".

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

Najvyšší súd v júli rozhodol pomerom hlasov 7:2 proti prezidentovi. Odmietol jeho argumenty, že ani nemôže byť vyšetrovaný, nie to obvinený z trestného činu, kým je v úrade hlavy štátu. Súd však uviedol, že Trump môže namietať proti výzve na vydanie dokumentov z iných dôvodov. Je nepravdepodobné, že sa táto záležitosť vyrieši do novembrových prezidentských volieb v USA, konštatuje AP s tým, že vydanie daňových záznamov prokurátorovi by bezprostredne neviedlo k zverejneniu týchto dokumentov, keďže súdne konania pred veľkou porotou sú tajné.

Minulý mesiac denník New York Times informoval, že získal údaje o daňových priznaniach Trumpa a stovkách jeho firiem za viac ako dve desaťročia. Podľa správy zaplatil v roku, v ktorom nastúpil do funkcie prezidenta, federálne dane vo výške len 750 dolárov, pričom v 11 z 18 preskúmaných rokov neplatil žiadnu daň z príjmu. Trump v tom čase označil túto správu za "falošnú" a trval na to, že dane platil, i keď podrobnosti neposkytol.

Trump napriek infekcii už úraduje z Oválnej pracovne

Americký prezident Donald Trump začal v stredu opäť úradovať z Oválnej pracovne Bieleho domu, do ktorej sa vrátil len dva dni po prepustení z nemocnice a celkovo šesť dní po tom, ako mu potvrdili ochorenie COVID-19. Prezident sa vrátil napriek varovaniam, že ostatných vo svojom okolí tak bude vystavovať riziku nákazy, informovala agentúra AFP.

Trumpov návrat do Oválnej pracovne potvrdil v stredu Biely dom. Jeho popredný predstaviteľ agentúre AFP povedal, že prezident úradoval v obklopení "extrémne obmedzeného" počtu zamestnancov. Trumpov ekonomický poradca Larry Kudlow ešte predtým tvrdil, že prezident sa do Oválnej pracovne vrátil už v utorok, túto informáciu však vzápätí vedenie Bieleho domu poprelo.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaste

Trumpov osobný lekár Sean Conley v stredu oznámil, že prezident už 24 hodín nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a štyri dni už nemal horúčku. Americký prezident krátko o návrate do Oválnej pracovne na Twitteri informoval, že telefonoval s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktorý bol ešte v apríli taktiež hospitalizovaný s ochorením COVID-19. Trump uviedol, že pri svojom zotavovaní "z čínskeho vírusu" je veľmi vďačný za Johsnonovo priateľstvo a podporu. "Teším sa ešte na veľa rokov spolupráce s ním, (je to) skvelý chlapík," dodal.

Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V pondelok večer miestneho času ho prepustili z vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone a po troch dňoch hospitalizácie sa tak vrátil do Bieleho domu. K Trumpovmu návratu došlo v čase, keď Biely dom ešte len zisťuje veľkosť ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý už potvrdili zhruba desiatke blízkych kontaktov prezidenta.

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je prezident považovaný za infekčného desať až 20 dní od momentu, keď sa uňho začali prejavovať príznaky ochorenia COVID-19. Počet dní závisí od ťažkosti priebehu jeho ochorenia. Trump prisľúbil, že sa zúčastní na druhej prezidentskej debate s demokratickým kandidátom Joeom Bidenom, ktorá sa má konať 15. októbra. Samotný Biden, ktorého v súboji o prezidentský úrad favorizujú aktuálne prieskumy verejnej mienky, v stredu povedal, že Trump by sa na debate nemal osobne zúčastniť, ak bude ešte infekčný.