Putin by mohol sprostredkovať riešenie krízy v Bielorusku, myslí si Cichanovská

MINSK - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vo štvrtok povedala, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol byť sprostredkovateľom pri riešení politickej krízy v Bielorusku.

V rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL Cichanovská uviedla, že "by bolo pekné, keby prezident (Emmanuel) Macron presvedčil prezidenta Putina, aby sa zúčastnil na týchto rokovaniach ako sprostredkovateľ." Cichanovská vysvetlila, že podľa jej názoru môžu všetky štáty susediace s Bieloruskom poskytnúť takúto pomoc a prevziať na seba úlohu sprostredkovateľov.

Dodala, že na budúci týždeň očakáva stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Podľa jej slov by to malo byť oznámené v piatok. Cichanovská už koncom augusta v rozhovore pre portál Euronews uviedla, že Rusko by sa mohlo stať sprostredkovateľom rokovaní o urovnaní krízy v Bielorusku.

Na margo utorňajšieho rozhovoru s Macronom Cichanovská uviedla, že "bola ohromená, ako do hĺbky pochopil situáciu v Bielorusku". Podľa svojich slov je tiež "nesmierne vďačná" za podporu, ktorú Francúzsko poskytuje bieloruskej opozícii. Dodala, že Macron "urobí všetko pre to, aby zohrával sprostredkovateľskú rolu" na rokovaniach so súčasným bieloruským vedením a pokúsi sa dosiahnuť, aby sa na nich mohli zúčastniť rôzne krajiny.