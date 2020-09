Najchaotickejšia debata všetkých čias: VIDEO Drsný duel Trumpa a Bidena! Padli urážky aj obvinenia

Trump a Biden si vymenili názory na viaceré základné témy ako riešenie pandémie COVID-19, systém zdravotnej starostlivosti či rasová nespravodlivosť, pričom každý spochybňoval schopnosti a dôveryhodnosť toho druhého. Biden sa snažil Trumpa pripútať k téme pandémie koronavírusu, ktorá si v Spojených štátoch vyžiadala už viac než 200-tisíc životov, viac než v akejkoľvek inej krajine.

Ak by bol prezidentom Biden, umreli by dva milióny ľudí

Súčasný prezident odmietol kritiku svojho prístupu k pandémii. Bidenovi kritiku vrátil so slovami, že ak by bol prezidentom jeho rival, obetí by boli dva milióny. "Toto je človek, ktorý tvrdil, že do Veľkej noci bude pandémia preč," povedal Biden s tým, že Trump nemá žiadny plán. "Urobili sme to skvele," vyhlásil prezident. Biden vyhlásil, že v prípade svojho zvolenia za prezidenta vráti USA do parížskej klimatickej dohody, pričom poukázal na problémy, ktoré klimatické zmeny spôsobujú v jednotlivých oblastiach krajiny.

Debata sa dotkla aj zmeny klímy. Trump pripustil, že človek má na ňu "do určitej miery" vplyv, ale zdôraznil, že je proti striktným reguláciám, pretože majú negatívny dopad na biznis. Aj preto USA za neho odstúpili od parížskej dohody o klíme, pretože takéto dohody podľa neho "ženú hore ceny energie". Biden sľúbil, že ak bude zvolený, USA sa k parížskej dohode opäť pripojí.

Ak prehrám, nebudem akceptovať výsledky

Na otázku moderátora, či kandidáti prijmú výsledok volieb a vyzvú svojich stúpencov, aby sa neuchyľovali k nepokojom, Biden povedal, že výsledok prijme, až budú spočítané hlasy a výsledky bude akceptovať novembrových volieb bez ohľadu na to, či zvíťazí alebo nie. Trump priamo neodpovedal, ale opäť hovoril o nepreukázanom riziku volebných podvodov, ktoré so sebou podľa neho nesie korešpondenčné hlasovanie.

Ostro vystupuje proti posielaniu volebných lístkov poštou, tvrdiac, že sa tak otvára priestor pre manipuláciu. Prezident tiež naznačil, že v prípade svojej prehry nebude akceptovať výsledky volieb. Kvôli pandémii covidu-19 je tento spôsob hlasovania tento rok oveľa rozšírenejší ako v minulosti. "Vyzývam svojich stúpencov, aby išli voliť a všetko starostlivo sledovali," povedal Trump. Podľa neho by mohol o výsledku volieb rozhodnúť až najvyšší súd. Pre 74-ročného Trumpa, ktorý zaostáva za Bidenom v celoštátnych prieskumoch, bola debata príležitosťou, ako presvedčiť váhajúcich voličov. Pre 77-ročného Bidena bola možnosťou, ako ich presvedčiť, že môže Trumpa poraziť.

Najchaotickejšia debata

Bola to najchaotickejšia debata za posledné roky, uviedla agentúra AP. Moderátorovi Chrisovi Wallaceovci z televízie Fox News sa nedarilo debatu kontrolovať. Obaja súperi si vymieňali invektívy a nenechávali sa dohovoriť. "Budeš už mlčať, kamoš? To je tak neprezidentské," povedal v jednej chvíli Biden. "Ľudia tomu rozumejú – Joe - 47 rokov (vo Washingtone) a neurobil si nič," opáčil Trump.

"Všetko, čo doteraz povedal, boli jednoducho lži ... Všetci vedia, že je klamár," povedal na začiatku debaty Biden, ktorý potom postupne označil Trumpa za blázna, klamára, rasistu, bábku ruského prezidenta Vladimira Putina a "najhoršieho prezidenta, akého kedy Amerika mala ". Trump zase vyhlásil: "Na tebe nie je nič chytrého, Joe." Bývalého viceprezidenta Trump označil za bábku krajnej ľavice, či už ide o ekológiu, bezpečnosť alebo zdravotníctvo.

Moderátor upozorňoval Trumpa, aby neskákal do reči

Wallace sa niekoľkokrát snažil Trumpa prinútiť, aby nechal Bidena dohovoriť. "Myslím, že by krajinu lepšie poslúžilo, keby sme nechali obaja hovoriť bez prerušenia. Vyzývam vás, pane, aby ste to robil," povedal. "Ale on tiež," opáčil Trump. "Úprimne povedané, viac skáčete do reči vy," povedal moderátor.

Trump obhajoval rozhodnutie nominovať do najvyššieho súdu Amy Coneyovou Barrettovú za zosnulú Ruth Baderovou Ginsburgovou tesne pred voľbami. "Vyhrali sme voľby. Voľby majú dôsledky. Máme Senát, máme Biely dom a skvelú kandidátku," uviedol. Podľa Bidena s nomináciou súvisí možnosť zrušenia práva na interrupcie. Zdôraznil, že by nového člena najvyššieho súdu mal nominovať až nový prezident.

Trochu bokom zostala výbušná téma Trumpovych daní. Tesne pred debatou denník The New York Times napísal, že neplatil niektoré roky federálnu daň z príjmov a prvý rok v Bielom dome zaplatil len 750 dolárov. Platil som milióny dolárov na daniach, povedal Trump, ale neuviedol, koľko z toho boli federálnej dane z príjmu. Neoznámil tiež, kedy svoje daňové priznania zverejní, ako sľuboval už v minulej kampani pred štyrmi rokmi.

Násilie pochádza z ľavého krídla

V pasáži venovanej niekedy násilným demonštráciám, ktoré postihli mnoho amerických miest po sporných zásahoch polície proti černochom, sa prezident Trump vyhýbal otázke moderátora, či je ochotný odsúdiť ozbrojené skupiny belošských nacionalistov. Poukázal na svoju podporu medzi policajtmi, zatiaľ čo sa moderátor Bidena opýtal, prečo nevyzval na tvrdšie zásahy počas protestov, ktoré v lete vyústili do výtržností. Biden tieto násilné demonštrácie odsúdil.

Trump by podľa vlastných slov priamo neodsúdil belošské rasistické skupiny. "Toto nie je problém pravice, ale ľavice. Povedal by som, že všetko, čo v tejto súvislosti vidím, pochádza z ľavicového spektra," uviedol. Trump spresnil, že je "ochotný" odsúdiť belošské rasistické skupiny.Biden obvinil Trumpa, že je "rasista". Trump zareagoval tvrdením, že Biden ako senátor v 90. rokoch odobril kriminálny zákon, ktorý poškodzuje Afroameričanov. "My veríme v právo a poriadok, ale ty nie," povedal Trump.

Biden obvinil Trumpa, že sa nedokáže postaviť Rusku, a amerického lídra označil za "šteňa" ruského prezidenta Vladimira Putina. "Ja som šiel proti Putinovi nekompromisne a poslal som mu jasný odkaz. Trump je však iba jeho šteňa," povedal Biden. "Bola to zaujímavá hodina a pol," poznamenal s úsmevom na záver debaty moderátor Wallace a pripomenul, že Američanov čakajú pred voľbami ešte dve debaty prezidentských kandidátov.