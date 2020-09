Rusko dodá svoj liek proti KORONAVÍRUSU aj Slovensku

Avifavir získal súhlas ruského ministerstva zdravotníctva v máji a je založený na lieku Favipiravir, ktorý bol vyvinutý v Japonsku, kde je široko používaný ako základ na liečbu vírusov. Klinické štúdie v Japonsku a Rusku potvrdili účinnosť týchto liekov, tvrdí RFPI.

Rusko už dodalo Avifavir do Bieloruska, Bolívie, Kazachstanu, Kirgizska, Turkménska a Uzbekistanu. Teraz bude zaslaný do Argentíny, Bulharska, Brazílie, Čile, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Hondurasu, Kuvajtu, Panamy, Paraguaja, Saudskej Arábie, Srbska, na Slovensko, do Južnej Afriky, Spojených arabských emirátov a Uruguaja, uviedol RFPI. Podľa RFPI lieky na báze Favipiraviru sú trikrát až štyrikrát lacnejšie než liek s účinnou látkou remdezivir, ktorý sa takisto podáva pacientom s ochorením COVID-19.