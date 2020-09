KORONAVÍRUS Briti upokojujú svet: Vakcína môže byť napriek prerušeniu testov dostupná už tento rok

LONDÝN - Farmaceutická firma AstraZeneca vo štvrtok uviedla, že jej vakcína proti koronavírusu môže byť k dispozícii už koncom tohto roka, a to napriek pozastaveniu testov.

Britsko-švédska firma v stredu oznámila, že dočasne prerušila klinické testy vakcíny po tom, čo sa u jedného z pacientov zapojených do testovania prejavilo bližšie nešpecifikované ochorenie. "Vakcínu by sme stále mohli mať do konca tohto roka, prípadne začiatkom budúceho roka," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Pascal Soriot a dodal, že dostupnosť vakcíny bude závisieť od rýchlosti konania príslušných regulačných orgánov.

AstraZeneca je jednou z deviatich farmaceutických firiem, ktoré sa v utorok zaviazali "zachovať integritu vedeckého procesu" aj napriek tlaku vyrobiť vakcínu čo najrýchlejšie. Na vývoji vakcíny AstraZeneca spolupracuje s Oxfordskou univerzitou. Koncom augusta začala s finálnou treťou fázou klinických testov, ktoré sa konajú v Británii, Brazílii, Spojených štátoch a Juhoafrickej republike.

Spoločnosť dobrovoľne prerušila testovanie v súvislosti s prípadom "potenciálne nevysvetlenej choroby" u pacienta v Británii. Bližšie okolnosti prípadu nie sú známe. Testovanie bude obnovené až po jeho detailnom a nezávislom preskúmaní.