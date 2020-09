Letecká spoločnosť dovolila letuškám nosiť odznak Black Lives Matter: Zamestnanci sa búria

NEW YORK - Americká letecká spoločnosť American Airlines rozprúdila vnútornú debatu o rasizme. Aerolinky povolili pre letušky nosenie odznakov Black Lives Matter. Niektorí zamestnanci sú z toho nahnevaní a interpretujú to ako signál proti bezpečnostným orgánom USA.

Americká letecká spoločnosť American Airlines (AA) umožnila svojim letuškám nosiť v práci odznaky, ktoré vyjadrujú súcit s hnutím Black Lives Matter (BLM), mnoho zamestnancov teraz bojuje proti tomu. Väčšina ich zlosti je založená na ich presvedčení, že hnutie je zásadne proti polícii a bezpečnostným agentúram Spojených štátov. Hnutie by rozdelilo obyvateľstvo a podporilo by a tolerovalo násilie. Rozprúdila sa aj diskusia o rasizme.

Podľa správy New York Post boli nahnevaní najmä bieli zamestnanci z oblasti New Yorku. Jedna letuška napísala vedeniu: „Hnevá ma to. Vážny priestupok. Môj manžel je LEO (úradník pre vynútenie práva), rovnako ako môj zosnulý otec, a pre mňa platí All Lives Matter.“ V e-maili sa tiež uvádza, že je „úplne znechutená, že nemôžeme podporiť nášho BOHA, KRAJINU, našich LEO, ale pokiaľ ide o organizáciu BLM (ktorá je sama o sebe kontroverzná), teraz spoločnosť American Airlines tvrdí, že toto je zjavne iné".

Iný stevard prišiel so sťažnosťou, podľa ktorej kolegovia a kolegyne, ktorí odznak nenosia, sú považovaní za rasistov a sú vylúčení zo spoločnosti. BLM označuje za „teroristickú organizáciu, ktorá propaguje násilie pri presadzovaní svojej agendy“. Tretí zamestnanec sa považuje za oprávneného nosiť špendlík, ktorým preukazuje solidaritu proti newyorskej polícii.

American Airlines je šokovaná sťažnosťami

Samotná letecká spoločnosť je prekvapená a šokovaná, koľko zamestnancov sa sťažovalo. A tomu je tu ešte neskrývaný rasizmus a zjavné odmietnutie, o ktorom informovali niektorí čierni zamestnanci. Podľa vysokého funkcionára to pochádzalo od kolegov aj od cestujúcich. „Spoločnosť American Airlines je skutočne odhodlaná podporovať inkluzívnu kultúru, ktorá víta každého a čo je obrazom našej krajiny a nášho sveta,“ uviedla v e-mailovej odpovedi zamestnancom, ktorí sa sťažovali, Jill Surdeková, viceprezidentka leteckej spoločnosti pre letecké služby.

Sú navrhnuté jednotné odznaky

V ďalšom vyhlásení pre New York Post AA oznámila, že boli vytvorené rôzne pracovné skupiny, aby navrhli niekoľko odznakov na podporu neziskových organizácií ako Unicef ​​a súvisiacich hnutí s tým, že by ich mali zamestnanci v službe. BLM nie je vnímaný „nie ako politická vec, ale ako univerzálna vec ohľadom ľudskosti a rovnosti. Neznamená to, že na iných životoch nezáleží, ale že čierne životy zohrávajú v našej spoločnosti úlohu a mali by si ich vážiť rovnako ako iné. To nie je politické“.