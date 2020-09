Politická korektnosť dobehla aj legendu: Kniha Agathy Christie mení názov!

Od 26. augusta sa jedno z najslávnejších diel Agathy Christieovej neobjaví pod starým názvom „Dix petits nègres“ („Desať malých černoškov“), ale v novom preklade „Ils étaient dix“ („Bolo ich desať“).

James Prichard, pravnuk britskej spisovateľky mnohých kriminálnych klasík, toto rozhodnutie privítal. V exkluzívnom komentári pre francúzske vysielanie RTL uviedol: "Keď bola kniha napísaná, jazyk bol iný. Používali sa slová, ktoré sú dnes už zabudnuté. Príbeh je založený na jednej známej vypočítavanke, ktorú nenapísala Agatha Christieová. Vo Veľkej Británii to bolo zmenené v 80. rokoch."

Podľa Pricharda by sa spisovateľke nepáčilo, keby niekoho urážal jazyk, ktorý používala. Preto by sa v roku 2020 nemali používať slová, ktoré by niekoho mohli uraziť. Nový titul by čitateľov neodvrátil od obsahu románu.

Opačný názor zastáva francúzsky novinár François Busnel. Ten si myslí, že zmena názvu knihy je absurdná. "Zjemniť môžeme všetko, ale každá kniha má vzťah k svojej dobe. Namiesto toho, aby sme ju súdili, si ju musíme prečítať. To je ono. Vráťme sa k literatúre," povedal.

Román Agathy Christieovej "Desať malých černoškov" vyšiel v roku 1939. V USA sa triler dostal na knižný trh v januári 1940 z dôvodu piety voči afroamerickému obyvateľstvu pod názvom "A potom tam neboli". V Nemecku nezmenilo dielo pôvodný názov „Desať malých černoškov" až do roku 2003, kedy si pre nový preklad Sabine Deitmerová vybrala titul „A potom už žiadny nebol“. Popri Rusku bolo Francúzsko zatiaľ jednou z mála krajín, kde kniha ešte vychádzala pod pôvodným názvom.