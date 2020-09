KORONAVÍRUS V Maďarsku pribudlo viac ako 400 prípadov nákazy, najviac od začiatku pandémie

Maďarský premiér Viktor Orbán v štátnom rozhlase oznámil, že čo sa týka druhej vlny pandémie, má jeho vláda tri hlavné ciele: chrániť osoby, ktorým hrozí riziko nákazy, ako napríklad starších ľudí, vytvoriť potrebné podmienky na fungovanie škôl a oživiť ekonomiku krajiny. "Ak sa ekonomika znovu zastaví, bude všetci vo veľmi zložitej situácii," citovala Orbánovo vyjadrenie AP.

Maďarská vláda pred týždňom oznámila, že Maďarsko od 1. septembra najmenej na mesiac uzavrie svoje hranice pre zahraničných turistov. Neskôr oznámilo výnimky pre občanov ostatných krajín Vyšehradskej štvorky - Českej republiky, Slovenska a Poľska. Občania V4 môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak sa preukážu negatívnym testom na COVID-19, vykonaným za posledných päť dní.

Maďarskí občania vracajúci sa zo zahraničia tak od uvedeného termínu musia ísť buď na 14 dní do karantény, alebo predložiť dva negatívne testy na prítomnosť koronavírusu, ktoré boli urobené s odstupom dvoch dní. Akceptované sú pritom len testy vykonané v Maďarsku. Rozhodnutie Maďarska uzavrieť hranice kritizovala Európska únia. Orbán však uviedol, že napriek námietkam Bruselu "budú aj oni o pár dní robiť to, čo robíme my", keďže bez prijatia nových pravidiel na hraniciach podľa neho nebude možné šírenie vírusu zastaviť.

Maďarsko zaznamenalo doteraz 7382 potvrdených prípadov koronavírusu a po tom, čo ochoreniu COVID-19 podľahol jeden 82-ročný pacient s chronickým ochorením, sa počet úmrtí zvýšil na 621, uvádza vládny informačný server koronavirus.gov.hu. Momentálne je aktívnych 2817 prípadov; dosiaľ sa uzdravilo 3944 ľudí.