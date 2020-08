Taliansko si pripomenulo druhé výročie zrútenia mosta v Janove

Príbuzní obetí počas pietnej spomienky ticho stáli na mieste tragédie a kostolné zvony sa rozozvučali presne o 11:36 h, keď sa pred dvoma rokmi zrútil janovský Morandiho most. Nový most sv. Juraja (San Giorgio) bol otvorený 3. augusta. Pod stavbu umiestnili pamätník so 43. stromami vysadenými na pamiatku obetí.

"Nikdy nebudeme schopní zabudnúť," povedal taliansky premiér Giuseppe Conte počas piatkovej spomienky. Vo svojom príhovore zdôraznil, že osoby zodpovedné za tragédiu je potrebné priviesť pred spravodlivosť.

Bývalý Morandiho most, pomenovaný po architektovi Riccardovi Morandim, ktorý ho navrhol, sa zrútil počas silného dažďa 14. augusta 2018. Most bol výrazným bodom v krajine a slúžil ako kľúčový hlavný ťah, ktorý spájal Janov a jeho veľký prístav s diaľnicami vedúcimi do Francúzska a ďalších talianskych miest.

Zrútenie Morandiho mosta vyvolalo prudké súdne spory, ktoré stále trvajú. Most bol v čase svojho vzniku v roku 1967 chválený ako architektonický zázrak, avšak vyšetrovanie tragédie ukázalo, že za jeho zrútenie mohlo zanedbávanie technického stavu.

Spoločnosť Autostrade, ktorá prevádzkuje takmer polovicu diaľničnej siete v Taliansku, bola obvinená z nedostatočnej starostlivosti o most, falšovania bezpečnostných správ a interného nátlaku na zníženie nákladov na jeho údržbu. Autostrade je spolu s niekoľkými činiteľmi z ministerstva dopravy vyšetrovaná pre podozrenie z treetného činu zabitia.