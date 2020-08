KORONAVÍRUS Správa, ktorá môže všetko zmeniť: V Číne sa na brazílskej kuracine našiel vírus

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

PEKING - Vzorka mrazených kuracích krídeliek dovezených do juhočínskeho prístavného mesta Šen-čen z Brazílie bola pozitívne testovaná na nový druh koronavírusu, informovala vo štvrtok radnica. Vyvolalo to obavy, že dodávky kontaminovaných potravín by mohli spôsobiť vypuknutie ďalšej nákazy. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.