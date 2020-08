Brutalita v uliciach sa stupňuje! Bieloruská polícia zranila malé dievčatko, ľudia sa búria

MINSK - Nespokojnosť obyvateľov v Bielorusku stále narastá. Po údajnom sfalšovaní výsledkov volieb a oznámení, že Alexandr Lukašenko sa stal opäť prezidentom sa ulice miest menia na bojové polia. zásahové jednotky OMON neútočia len na demonštrantov a novinárov, ale aj na bežných ľudí, ktorí nakupujú alebo sa vracajú z návštev od priateľov. To bol prípad v Grodnom, kde bezpečnostné zložky zaútočili na rodinu, ktorá sa vracala domov.

K incidentu došlo v utorok 11. augusta v Grodne, ktoré sa nachádza 20 km od poľských hraníc. Protesty proti zmanipulovaným prezidentským voľbám sa tu konali tri dni. Demonštrácie sa konajú nielen v centre mesta, ale aj v rôznych okresoch Grodna.

Inna s manželom a dcérou išli domov z okresu Dziewiatówka do domu v Olszanke, ktorý sa nachádza na druhej strane mesta. Počas jazdy vošli do ulice, neďaleko ktorej sa konali protesty. "Keď sme chceli ísť ďalej, vtrhol k nám OMON a začal útočiť na naše auto. Snažili sme sa im vyhnúť, ale jeden za druhým začali útočiť na auto a rozbíjali čelné sklo, bočné okná a zrkadlá obuškami. Zrazu sme cítili silnú ranu. Zozadu do nás narazilo vojenské auto," povedala žena.

Zdroj: Tut.by (zaslala čitateľka)

Mama, napadli nás banditi?

Sklenené črepy z rany obuškom zranili päťročnú dcéru pani Inny - Julku. Manžel ženy, ktorý bol tiež zranený sklenenými úlomkami, sa pokúsil odísť a čo najskôr priviesť svoju dcéru do nemocnice. Policajti tomu zabránili a auto odtiahli na noc na platené parkovisko, píše Fakt.pl.

Dievča s krvavou hlavou bolo okamžite vzaté do nemocnice so svojou matkou. Našťastie jej život nie je v nebezpečenstve.

"V nemocnici jej urobili CT vyšetrenie. Julka mala veľkú reznú ranu na hlave, takže tú jej zašili. Všetka bola krvavá. Keď bola v nemocnici, spýtala sa: ´Mami, napadli nás banditi?´", opísal situáciu dedo dievčatka.

Vodiči často podporujú demonštrantov trúbením. OMON sa snaží takých ľudí zadržať a spacifikovať. Inna však tvrdí, že i keď volila Cichanovskú, nič podobné neurobila.