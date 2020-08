Trumpova samoľúbosť siaha do nebies: Neuveríte, čo chce dokázať

WASHINGTON - Je snom Amerického prezidenta , aby bola jeho tvár zvečnená na národnom pamätníku Mount Rushmore popri najvýznamnejších prezidentoch USA. Biely dom mal údajne zisťovať, že aký by bol postup, keby sa chcel Trump nechať vytesať do skaly.

Táto myšlienka sa zrejme prvýkrát objavila v roku 2018, keď vtedajšia republikánska poslankyňa a súčasná guvernérka Južnej Dakoty Kristi Noemová navštívila amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome. Trump jej povedal: „Kristi, poď sem. Daj mi ruku." Podala mu ruku a povedala: „Pán prezident, mali by ste niekedy prísť do Južnej Dakoty. Máme tam Mount Rushmore." Trump povedal: "Vieš, že je mojím snom vidieť moju tvár na hore Rushmore?“ Ona sa smiala. On sa neusmial, povedala Noemová. On to myslel úplne vážne.

Keď Trump navštívil Mount Rushmore pri príležitosti štátneho sviatku 4. júla, Noemová mu dala malý Mount Rushmore s piatou prezidentskou tvárou: Trumpova tvár sa na ňom vynímala popri vyobrazeniach amerických prezidentov Theodora Roosevelta, Thomasa Jeffersona, Georgea Washingtona a Abrahama Lincolna.

Otázka opäť na stole

Teraz Trump nežiada o túto časť osobne, nechal to urobiť svojmu štábu zamestnancov. Ako informoval New York Times, Noemovú minulý rok oslovil Biely dom, ako sa dalo urobiť, že by na pamätníku pribudla nová hlava.

Keď sa dostala Trumpova márnivosť dostala na verejnosť, Biely dom sa ponáhľal s vysvetlením, že pamätník dokončený v roku 1941, nie je štátnou pamiatkou. Preto Trump nikdy neprišiel s myšlienkou, že chce vidieť svoju podobizeň na štátnom pamätníku.

Jeho priaznivci ho chcú mať na pamätníku

Jedno je isté. Trump na Mount Rushmore rozdeľuje verejnú mienku v USA. Už 4. júla sa snažili zabrániť blokovaním ciest Trumpovej návšteve. Naopak jeho priaznivci vedú kampaň za jeho vytesanie do skaly. Takto si predstavuje pracovníčka Trumpovej volebnej kampane Abigail Maroneová vylepšený Mount Rushmore:

Trumpov fanúšik Bob mu vyslovil na Twitteri uznanie, za čo sa prezident poďakoval. "Nastal čas, aby sme videli skutočnú povahu bojov, ktoré v mene bežných obyvateľov v USA vedie a ktorý je zo všetkých neúnavne napádaný zo všetkých strán. Smrteľníci by sa pod takýmito útokmi zosypali," napísal Bob.

Podľa Boba Trump ešte tento rok patrí na Mount Rushmore.