Prvé výsledky pred zavretím okrskov v Rusku: Putin pravdepodobne zostane pri moci do roku 2036

Tieto čiastkové údaje zverejnila v stredu podvečer Ústredná volebná komisia, ktorá zatiaľ spracovala desať percent hlasov voličov odovzdaných v najvýchodnejších regiónoch Ruskej federácie. Rozhlasová stanica Echo Moskvy upozornila, že ÚVK začala čiastkové výsledky zverejňovať v čase, keď sa v európskej časti Ruska ešte hlasovanie neskončilo.

Ide o novinku, ktorá sa pri tomto hlasovaní testuje. Bývalý člen ÚVK, právnik Vadim Prochorov, pre Echo Moskvy konštatoval, že "úrady takto manipulujú s hlasmi voličov". Z doteraz zverejnených výsledkov vyplýva, že navrhované zmeny v ústave podporilo 70,81 percenta voličov. Odmietlo ich 28,17 percenta voličov.

Ministerstvo vnútra informovalo, že zatiaľ nemá informácie o prípadoch porušenia zákona, ktoré by mohli spochybniť výsledok hlasovania. Pre epidémiu koronavírusu SARS-CoV-2 sa predčasné hlasovanie začalo 25. júna, ale hlavným oficiálnym dňom bol 1. júl.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Agentúra Interfax medzičasom informovala, že na Puškinovom námestí v centre Moskvy sa v stredu podvečer za účasti asi 300 ľudí začal protest proti zmenám ústavy. Cieľom zhromaždenia je posúdiť výsledky hlasovania, uviedol Andrej Pivovarov, jeden z organizátorov. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy k námestiu stiahli policajné posily. Policajti sa však zatiaľ obmedzili na rozdávanie rúšok účastníkom protestu.

V Moskve sa konal protest proti Putinovi

Na Červenom námestí v centre Moskvy v stredu zadržali osem aktivistov, ktorí ležiac na dlažbe vytvorili svojimi telami číslo 2036. Informovala o tom televízia Dožď (Dážď). Toto číslo evokuje rok 2036, do ktorého by v Rusku mohol byť pri moci súčasný prezident Vladimir Putin. Umožnili by mu to zmeny a doplnenia ústavy, o ktorých sa v stredu v Rusku koná celoštátne hlasovanie.

Na akcii na Červenom námestí sa zúčastnili poslanci moskovského mestského zastupiteľstva Ľusa Štejnová a Viktor Kotov, ako aj členovia punkového zoskupenia Pussy Riot. Išlo o protest inšpirovaný akciou z roku 1991, keď skupina umelcov z hnutia E.T.I. pred budovou mauzólea, kde spočíva telo vodcu boľševickej revolúcie Vladimira Lenina, vytvorila z vlastných tiel trojpísmenové slovo, ktoré sa v ruštine používa ako expresívny výraz pre mužský pohlavný orgán.

Všetkých ôsmich aktivistov previezli z Červeného námestia na policajnú stanicu. Koordinátor združenia na pomoc zadržaným neskôr informoval, že polícia ich prepustila bez spísania protokolu.

Prvý júl je hlavným dňom hlasovania o zmenách a doplneniach ústavy. Od 25. júna mali voliči v Rusku možnosť hlasovať predčasne, pričom obyvatelia Moskvy a Nižnonovgorodskej oblasti tak mohli urobiť aj elektronicky. Účasť v prvých šiestich dňoch v celoštátnom meradle dosiahla 55,22 percenta.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Tombola aj gastráče

Spravodajský portál Novaja gazeta i ďalšie kriticky ladené ruské médiá informovali, že na zamestnancov štátnych inštitúcií a rozpočtových organizácií je vyvíjaný tlak, aby šli hlasovať. V niektorých prípadoch údajne dostávajú odporučenie, ako hlasovať. Ruské médiá informovali, že ústredná volebná komisia dostala v tejto veci niekoľko podnetov a preveruje ich.

V snahe prilákať voličov mnohé mestá a regióny organizovali v súvislosti s hlasovaním rôzne kvízy, lotérie a tomboly. V Moskve napríklad voliči dostávali poukážky na 400 - 4000 rubľov (päť až 50 eur), ktoré je možné uplatniť v obchodoch a reštauráciách - Moskva na to vynaložila spolu desať miliárd rubľov, dodal portál Novaja gazeta.

Zdroj: SITA

Polícia v Prímorskom kraji zasa informovala o zadržaní muža, ktorý údajne vyplácal po 400 rubľov za hlasovanie proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Agentúra TASS s odvolaním sa na údaje Ústrednej volebnej komisie (CEC) v stredu podvečer uviedla, že na základe sčítania desať percent hlasov zmeny a doplnenia ústavy podporilo 70,81 voličov.