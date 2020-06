Strach z druhej vlny pandémie: KORONAVÍRUS opäť naberá na sile, MAPA prípady rapídne pribúdajú

BRATISLAVA - Aj keď mnohí Slováci majú možno pocit, že nákaza stráca na sile, nie je to úplne tak. Počet osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 na celom svete presiahol už deväť miliónov. Vyplýva to z najnovšej bilancie agentúry AFP, ktorá bola zverejnená v pondelok o 17.20 h SELČ. V mnohých krajinách sa hovorí o druhej vlne pandémie.

Viac ako polovicu z celkového počtu 9.206.609 infikovaných evidujú v Európe a Spojených štátoch. Ochoreniu COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, doposiaľ vo svete podľahlo 474.730 ľudí. Z choroby sa celkovo vyliečili 4.955.415 osôb.

Rapídny nárast prípadov

Od 16. mája sa počet infikovaných zdvojnásobil a len za posledných sedem dní zaznamenali na svete viac ako milión nových prípadov. Svetová zdravotnícka organizácia však varuje, že skutočný počet infikovaných je oveľa vyšší, pretože v niektorých krajinách sú testom podrobované len najťažšie prípady.



Viac prípadov za niektoré uplynulé dni evidovalo aj Slovensko, kde došlo k uvoľneniu tvrdých opatrení. Vo štvrtok 18. júna pribudlo 14 pacientov, o deň neskôr 10. Potom čísla nových prípadov znova poklesli, vykonalo sa však aj menej testov. Pozitívne je, že hodnota kĺzavého mediánu ostáva na jednotke. Aktívnych prípadov je však viac, ku dnešnému dňu 113.

Do školských lavíc sa mohli od pondelka vrátiť v rámci uvoľňovania opatrení na Slovensku kvôli pandémii nového koronavírusu všetci žiaci základných a stredných škôl. Zdroj: TASR - Pavol Zachar

V susednom Česku taktiež hlásia denný nárast pacientov. No názory odborníkov na to, či príde druhá vlna, sa rozchádzajú. Genetička Soňa Peková, ktorú v Česku považujú za jednu z najväčších odborníkov na šírenie nového typu koronavírusu sa domnieva, že do Vianoc nákaza zmizne. Druhá vlna teda podľa nej nikdy nedorazí. O jej slovách informoval denník Právo.

"Môj pohľad nie je založený na žiadnych informáciách z iných zdrojov, je založený čiste na informáciách od nás," povedala Peková pre TV Nova.

Petr Smejkal, hlavný epidemiológ pražského IKEMU má však iný pohľad. "Ja si myslím, že k nejakej menšej druhej vlnke by mohlo dôjsť, nebude ale taká veľká, ako tá prvá," vyjadril sa. Česká vláda má napriek všetkému v pláne investovať do nákupu zásob ochranných pomôcok pre prípadnú druhú vlnu až tri miliardy korún.

USA prekročili pochmúrnu hranicu

Spojené štáty v pondelok prekročili pochmúrnu hranicu 120.000 úmrtí na koronavírus, keď za posledných 24 hodín pribudlo v krajine ďalších 425 mŕtvych. Informovala o tom americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Najväčšia ekonomika sveta je pandémiou postihnutá najťažšie. Oficiálnych prípadov nákazy koronavírusom je v USA vyše 2,31 milióna - z nich približne 640.000 ľudí sa úplne vyliečilo. Ukázali to údaje univerzity so sídlom v Baltimore, zverejnené v pondelok o 20.30 h miestneho času (v utorok o 02.30 h SELČ).

Nových úmrtí v predchádzajúci deň bolo 305, čo predstavovalo jeden z najnižších údajov za uplynulých niekoľko mesiacov, ale tieto počty sú cez víkend a po ňom vždy nižšie. Závisí to od nahlasovania miestnych zdravotníckych úradov.

Mnoho štátov do veľkej miery už zrušilo prísne karanténne opatrenia. Aj New York - ohnisko pandémie v USA - urobil v pondelok veľký krok, keď povolil znovu otvoriť obchody a podniky, ktoré nie sú pre život nevyhnutné.

I samotné mesto New York sa vracia do normálnejších koľají, keď sa ľudia vrátili na pracoviská či do vonkajších priestorov reštaurácií. Zamestnanci musia mať rúška a vo výťahoch sú naznačené stopy, kde môžu ľudia stáť, pričom kapacita je obmedzená na štvrtinu. Ide o druhú zo štyroch fáz znovuotvárania mesta New York, ale jeho starosta Bill De Blasio označil pondelok za "najväčší krok", píše agentúra AP.

Avšak približne 20 amerických štátov, prevažne na juhu a západe, zažíva novú vlnu nákazy. Medzi nimi je aj štát Florida, kde presiahol počet infekcií 100.000, a z nich takmer 3000 tam zistili len v pondelok.

nformačná tabuľa, ktorá upozorňuje návštevníkov o povinnosti nosenia ochranného rúška, dezinfekcie rúk a dodržiavania sociálnej vzdialenosti v kalifornskom meste San Francisco. Zdroj: TASR/AP

Prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že počet mŕtvych v USA môže prekročiť 150.000, ale uviedol tiež, že keby krajina neurobila kroky na spomalenie šírenia koronavírusu, o život by prišli dva až štyri milióny ľudí.

Cases are going up in the U.S. because we are testing far more than any other country, and ever expanding. With smaller testing we would show fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Čína päť mesiacov od prvého prípadu

Čína hlásila v utorok 22 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, vrátane 13 v Pekingu. Ešte v predchádzajúci deň hovorca mestskej samosprávy oznámil, že opatrenia spomalili šírenie nákazy v hlavnom meste, kde sa v novej vlne infikovalo vyše 200 ľudí. Informácie priniesla agentúra AP.

Ďalších deväť infekcií je privezených - ide o Číňanov, ktorí pricestovali zo zahraničia domov. Sedem z nich priletelo zo saudskoarabského Rijádu do západočínskeho mesta Lan-čou, metropoly provincie Kan-su, ako napísala v ozname provinčná vláda.

Muž si dáva na tvár ochranné rúško pred nákupným strediskom 23. júna 2020 v Pekingu. Zdroj: TASR/AP Photo/Andy Wong

Čínska Národná zdravotnícka komisia nehlásila žiadne nové úmrtia. V súčasnosti stúpol počet ľudí liečených na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, o desať na 359. Ďalších 114 ľudí sa nachádza v izolácii a sledujú ich ako prípady s podozrením na COVID-19 alebo mali pozitívne testy na koronavírus, ale sú bez príznakov.

Čína hlásila od konca vlaňajška celkovo 4634 úmrtí spomedzi celkového počtu 83.418 nakazených. Práve koncom minulého roka bol zistený prvý prípad nákazy v stredočínskom meste Wu-chan. Aj keď Peking ide správnym smerom, "preventívne opatrenia sú stále prísne a komplexné", povedal v pondelok na tlačovej konferencii hovorca mesta Sü Che-ťien.

Dovezené prípady v Južnej Kórei

Južná Kórea zaznamenala v utorok prudký nárast 46 nakazených koronavírusom, prevažne vďaka dovezeným prípadom. Väčšinu z týchto importovaných prípadov zistili medzi námorníkmi na lodi plaviacej sa pod ruskou vlajkou, ktorá zakotvila v juhovýchodnom meste Pusan. Šírenie koronavírusu na území Soulu a v okolí metropoly pokračuje, podľa úradov prebieha v Soule druhá vlna pandémie.

Krajina hlásila aj jedno ďalšie úmrtie, celkovo ich zaznamenala 281. Smrtnosť je 2,25 percenta, uviedla tlačová agentúra Jonhap.

Južná Kórea zaznamenala spomínaných 46 nových infekcií, vrátane 16 prípadov domáceho prenosu, a celkový počet nakazených v krajine tak stúpol na 12.484. Uviedlo to Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Prírastok nových prípadov je veľký oproti pondelku, keď ich hlásili 17, najmenej za takmer mesiac. Dovezených prípadov nákazy hlásili v utorok 30, z ktorých 16 sa spája s 3933-tonovou mraziarenskou nákladnou loďou, plaviacou sa pod vlajkou Ruska a s 21-člennou posádkou. Loď, ktorá vyplávala z ruského prístavu Vladivostok, v súčasnosti kotví v Pusane.

Členovia posádky z lode plaviacej sa pod ruskou vlajkou nastupujú do autobusu, ktorý ich odvezie do nemocnice na vyšetrenie v juhokórejskom meste Pusan. Zdroj: TASR/Cho Jung-ho/Yonhap via AP Členovia posádky podstúpili testy v predchádzajúci deň po tom, čo kapitán, ktorý z lode vystúpil pred týždňom vo Vladivostoku, mal pozitívny výsledok. Okolo 160 zamestnancov prístavu Pusan, ktorí prišli s nakazenými námorníkmi do kontaktu, je v izolácii. Zdravotnícke úrady v Južnej Kórei sú v pohotovosti, pretože dovezené prípady budú pravdepodobne pribúdať.

Koronavírus straší aj domorodcov

Pôvodné obyvateľstvo Latinskej Ameriky tvorí najsilnejšie zasiahnutú skupinu koronavírusom v oblasti amazonského dažďového pralesa. Kritici vinia tamojšie vlády z rýchleho šírenia nákazy pre dlhoročné zanedbávanie týchto komunít. V utorok o tom informovala agentúra AFP.

Spoločenská debata o tomto probléme v regióne sa obnovila minulý týždeň, keď zomrel brazílsky aktivista za ochranu Amazonského pralesa Paulinho Paiakan. V oblasti Amazónie žije približne 420 domorodých komunít.

Rýchlotest na ochorenie COVID-19 ukazuje pozitívny výsledok pre ročného chlapčeka menom Nicolas v meste Manacapuru, brazílskom štáte Amazonas. Zdroj: TASR/AP

Paiakan sa radí medzi jednu z vyše 300 obetí spomedzi zhruba 100 brazílskych domorodých komunít, informovala brazílska organizácia na podporu domorodých ľudí (APIB). Toto číslo predstavuje päťnásobok všetkých úmrtí v roku 2019. Združenie obviňuje brazílsku vládu prezidenta Jairom Bolsonarom za nečinnosť v riešení akútneho problému. V regióne so 750.000 ľuďmi sa doteraz nakazilo 5300 občanov.

V oblasti na hraniciach medzi Brazíliou a Venezuelou, ktorá je obývaná kmeňom Janomamov, sa zdržiava taktiež približne 20.000 nelegálnych baníkov. Práve oni by mohli vírus rozširovať medzi domorodé obyvateľstvo. Nakaziť by sa pritom mohlo takmer 14.000 členov tejto komunity s približne 35.000 členmi.

Kmeňu Jukiov v Bolívii hrozí zánik po tom, ako sa 16 osôb z 300-člennej komunity nakazilo koronavírusom, informovala Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR).

Zhoršená ekonomická situácia a karanténa silno zasiahli 5000 členov kmeňa Tobov na severe Argentíny, pretože ich príjmy z veľkej miery tvoria zárobky z predaja ručne vyrábaných produktov.

"Títo ľudia žijú v exponovaných podmienkach, často v preľudnených príbytkoch, bez prístupu k tečúcej vode - a toto všetko šírenie vírusu urýchľuje," povedal argentínsky minister pre spoločenský rozvoj Daniel Arroyo.

Domorodí obyvatelia amazonského dažďového pralesa sú obzvlášť zraniteľní voči importovaným chorobám, pretože sú historicky izolovaní od patogénov, na ktoré si väčšina sveta vyvinula imunitu. Brazília je momentálne po USA druhou najhoršie postihnutou krajinou koronavírusom na svete. V krajine evidujú 51.407 úmrtí a 1.111.348 prípadov nákazy.

Nórske "väzenie"

Nórsko, ktoré rýchlo dostalo pandémiu nového koronavírusu pod kontrolu, ignoruje výzvy na zrušenie alebo aspoň uvoľnenie svojich cestových obmedzení. Škandinávska krajina je dnes preto zrejme najuzavretejším štátom v Európe, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.

Väčšina ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi krajiny, má stále zákaz vstupu do Nórska a hoci samotní Nóri nemajú zakázané cestovať do zahraničia, povinná desaťdňová karanténa pri návrate do vlasti im zahraničné cesty prakticky znemožňuje. Táto požiadavka bude platiť najmenej do 20. augusta.

Nórsko v pondelok napriek obavám niektorých rodičov otvorilo základné školy pre najmladších žiakov. Zdroj: TASR/AP

Výsledkom je, že Nóri sa nebudú môcť toto leto slniť na plážach pri Stredozemnom mori, a dokonca aj samotná premiérka Erna Solbergová zrušila plánovanú dovolenku v Španielsku. Pre niektorých ľudí má opatrný prístup vlády k pandémii vážne následky.

Tak ako pre Bettinu Wintermarkovú, ktorá nemôže odcestovať do juhozápadného francúzskeho mesta Bordeaux vzdialeného približne dve hodiny letu z nórskej metropoly Oslo, aby navštívila svoju 84-ročnú matku. Tá utrpela vnútorné krvácanie a lekári jej dávajú len niekoľko týždňov života.

"Myslím si, že ju už nikdy živú neuvidím," povedala znepokojená Wintermarková. Obáva sa, že zákaz cestovania v jej "adoptívnej" krajine znamená, že nebude môcť naposledy navštíviť svoju zomierajúcu matku vo Francúzsku.

"Je to nočná mora," uviedla 59-ročná kaderníčka. "Keby Nórsko nemalo tieto prísne obmedzenia, mohla by som odcestovať okamžite. Ale je nemožné robiť krátke cesty do Francúzska, pretože nemôžem ísť zakaždým na desať dní do karantény," dodala.

Z toho istého dôvodu museli na neurčito odložiť aj svadbu jej syna, pôvodne plánovanú na 20. júla takisto v Bordeaux.

Nórsko si vyslúžilo uznanie za to, ako zvláda pandémiu ochorenia COVID-19, ktoré si v krajine s 5,4 milióna obyvateľmi vyžiadalo 248 ľudských životov. Nórske úrady zdôrazňujú, že je dôležité nezahodiť prinesené obete a príliš skoro sa neotvárať, pretože by sa mohol potenciálne smrtiaci vírus do krajiny doniesť.

"Veľa ľudí je smutných a frustrovaných. Nerobíme to preto, aby sme ľudí nahnevali, ale určite musíme udržať situáciu pod kontrolou," povedala minulý týždeň ministerka spravodlivosti Monica Mälandová, poverená koordinovaním nórskej reakcie na pandémiu.

Jediným ústupkom nórskej vlády je zatiaľ to, že od 15. júna povolila občanom cestovať do Dánska, Fínska a na Island. Nórsko nie je členom EÚ, ale patrí do schengenskej zóny voľného cestovania. Oslo tiež oznámilo, že do 20. júla posúdi možnosť otvoriť sa ďalším neďalekým krajinám.

Lockdown v Nemecku

Úrady v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa rozhodli opätovne zaviesť prísne epidemiologické opatrenia pre celý okres Gütersloh, v ktorom sa nachádza bitúnok, kde sa v ostatnom čase hromadne rozšíril nový koronavírus. Oznámil to v utorok krajinský premiér Armin Laschet.

"Po prvý raz sa v Nemecku vráti celý okres k opatreniam, aké sa (v krajine) uplatňovali pred niekoľkými týždňami," povedal Laschet podľa agentúry AFP.

Na snímke značka stop pred výrobnou halou bitúnku spoločnosti Tönnies. Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

Laschet ďalej uviedol, že ľudia žijúci v Güterslohu by mali odteraz do kontaktu prichádzať len s členmi spoločnej domácnosti či maximálne jednou inou osobou. Povedal tiež, že v okrese budú zatvorené kiná, fitnescentrá i bary. Reštaurácie však budú môcť naďalej podávať jedlo osobám žijúcim v jednej domácnosti, píše agentúra AP.

Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück v okrese Gütersloh na západe Nemecka sa objavili v stredu 17. júna, keď bolo pozitívne testovaných asi 400 zamestnancov.

Dosiaľ sa nákaza potvrdila u vyše 1500 z celkových takmer 7000 zamestnancov závodu firmy Tönnies Holding. Okres nariadil uplynulý piatok karanténu pre všetkých pracovníkov závodu a členov ich domácností.

Agentúra DPA uvádza, že v súvislosti s nariadením tzv. lockdownu je do okresu Gütersloh vyslaných 300 policajtov, ktorí tam budú dohliadať na dodržiavanie epidemiologických opatrení a tiež poskytovať obyvateľom humanitárnu pomoc. Laschet tiež oznámil, že do okresu budú vyslaní aj poľskí, rumunskí a bulharskí tlmočníci. Mnoho zamestnancov zmieneného závodu totiž pochádza z východnej Európy.