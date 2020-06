KORONAVÍRUS V Brazílii kosí smrtiaca pliaga, hrozivé čísla: Ľudia opäť vyšli do ulíc

Ministerstvo zdravotníctva nahlásilo za posledných 24 hodín 641 nových úmrtí, čím celkový počet obetí dosiahol 50.617 osôb. V krajine zaznamenali 1.085.038 osôb pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2. V Spojených štátoch amerických, ktoré sú najviac zasiahnutou krajinou, majú takmer 120.000 úmrtí a viac ako 2.2 milióna prípadov nákazy.

Druhý najvyšší počet úmrtí v oblasti má Mexiko (20.349), kde zároveň evidujú viac ako 170.000 infikovaných. V Peru zomrelo na koronavírus už vyše 8000 osôb. Čile v sobotu takmer zdvojnásobilo počet obetí koronavírusu (7144), vďaka novej metóde sčítavania, ktorá zahŕňa aj pravdepodobné úmrtia na COVID-19.

Prezident Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma". Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus.

Demonštrácie v hlavnom meste

Odporcovia i sympatizanti brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara vyšli v nedeľu do ulíc hlavného mesta Brazília s cieľom dať najavo svoju podporu, prípadne hnev. Informovala o tom agentúra DPA. Obe skupiny pochodovali cez časť mesta, v ktorej sídli brazílska vláda. Príslušníci vojenskej polície však zabránili, aby sa tieto dve skupiny stretli.

Prezidentovi stúpenci vyjadrovali nesúhlas s najvyšším súdom krajiny, ktorý údajne v rozhodovaní prekračuje svoje právomoci. Odporcovia vlády, na čele ktorých podľa DPA išli futbaloví fanúšikovia, demonštrovali proti rasizmu a fašizmu.

