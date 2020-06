VIDEO Chvíle hrôzy v Minneapolise: Po nočnej streľbe hlásia obeť a 11 zranených

Zranení nie sú v ohrození života, spresnila polícia po predošlej informácii o desiatich postrelených, ktorých previezli do nemocníc so "zraneniami rôznej závažnosti", informuje agentúra AP.

Polícia v prvom tvíte po hlásení incidentu vyzvala verejnosť, aby sa vyhýbala príslušnej lokalite v obchodnej štvrti Uptown, kde sa nachádza rovnomenné historické kino i viacero barov a reštaurácií. Fotografie zverejnené na sociálnych médiách ukazovali okná kina a ďalšej budovy rozbité pri streľbe, na chodníku bolo vidno krv.

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds