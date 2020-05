KORONAVÍRUS Počet infikovaných v Španielsku sa blíži k hranici 230-tisíc

Španielsko doteraz eviduje 228.691 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom. V snahe predísť riziku vzniku druhej vlny pandémie vláda plánuje ponechať do júla uzavreté hranice pre väčšinu zahraničných turistov. Hranice so susediacim Francúzskom a Portugalskom sú od vyhlásenia núdzového stavu v polovici marca zatvorené.

Paralelne s postupným uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa domáceho obyvateľstva sa vláda rozhodla nariadiť dvojtýždňovú karanténu pre všetkých zahraničných turistov, ktorí po 15. máji prekročia hranice Španielska. Karanténne opatrenia budú v Španielsku trvať do ukončenia núdzového stavu, ktorý platí do 24. mája.

V prípade potreby sa však môžu predĺžiť, no je pravdepodobné, že obmedzenia cestovania budú platiť oveľa dlhšie bez ohľadu na to, aký dôležitý je pre španielske hospodárstvo cestovný ruch. "Keď sa dostaneme do nového normálu, môžeme začať s otváraním hraníc s krajinami Schengenu. Hovoríme o začiatku júla," povedal agentúre Reuters zdroj z prostredia španielskej diplomacie.