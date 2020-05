KORONAVÍRUS Na COVID-19 zomrelo v Maďarsku ďalších osem ľudí, počet obetí stúpol na 413

Počet obetí stúpol na 413 a potvrdených infikovaných na 3263. Aktívnych nakazených je 1917, z ktorých 62 percent je z Budapešti či z Peštianskej župy. Odtiaľ pochádza aj 79 percent obetí. V sociálnych zariadeniach pre seniorov stúpol počet obetí na 98, z ktorých až 42 boli obyvateľmi domova dôchodcov na Peštianskej ceste v Budapešti. V nemocniciach je v súčasnosti 812 chorých na COVID-19, z nich 50 je napojených na pľúcnu ventiláciu.

Z pripravených 200 nemocníc využívajú v Maďarsku iba dve

Od piatka vozia v Maďarsku sanitky pacientov s ochorením COVID-19 už iba do dvoch nemocníc, pričom v krajine na prijatie pacientov uvoľnili kapacity takmer až v 200 nemocniciach, informovalo v nedeľu internetové vydanie denníka Népszava. Zdá sa, že vláda v rámci oživenia zdravotníctva začne prijímať späť pacientov, ktorých pre prípravu na šírenie koronavírusu poslali z nemocníc preč, píše Népszava.

Chorých na COVID-19 teraz v zmysle nariadenia Národného ústavu zdravia vozia do Nemocnice sv. Ladislava, ktorá je špecializovaná na infekčné ochorenia, a do Korányiho celoštátneho pneumologického ústavu. Iba v prípade obsadenia všetkých tamojších kapacít budú chorých hospitalizovať v určenom poradí do ďalších zdravotníckych zariadení. V nemocniciach bolo v nedeľu 812 chorých na COVID-19, z nich 50 bolo napojených na pľúcnu ventiláciu.

Premiér Viktor Orbán 17. apríla vyhlásil, že Maďarsko vo fáze masového šírenia nákazy koronavírusom bude potrebovať 30.000 nemocničných postelí a 8000 pľúcnych ventilácií. Podľa jeho vtedajších slov epidemiologické opatrenia uplynulých týždňov napomohli k tomu, aby sa šírenie nákazy spomalilo a aby nemocnice bolo možné pripraviť na masovú nákazu.