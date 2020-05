Nevstal z mŕtvych! Britská exposlankyňa sa Kimovi prizrela na zúbky a vyzerá to na škandálny podvod

Bývalý severokórejský veľvyslanec vo Veľkej Británii Thae Yong Ho, ktorý v roku 2016 utiekol z vlasti do Južnej Kórey, pred niekoľkými dňami vyhlásil, že Kim je po zbabranej operácii srdca v bdelej kóme. Jeho smrť je vraj otázkou krátkeho času. Teraz sa však musel za svoje lživé tvrdenie ospravedlniť. Kim Čong-Un je totiž údajne živý a zdravý!

Severokórejský vodca sa po dvadsiatich dňoch opäť ukázal na verejnosti. Objavil sa pri odovzdávaní do prevádzky továrne na hnojivá neďaleko severokórejskej metropoly. Nič nenasvedčovalo tomu, že by po domnelej operácii srdca upadol do kómy, ako sa písalo. Svižne kráčal pred svojou ochrankou a fajčil cigaretu. Slávnostne prestrihol červenú stuhu, vľúdne pohovoril s predákmi, skrátka vyzeral úplne zdravo. Internetom sa však stále šíria zvesti o tom, čo stálo za jeho zmiznutím. Britská exposlankyňa Louise Menschová na svojom Twitteri uviedla, že muž, ktorý sa cez víkend ukázal na otvorení továrne na hnojivá, nebol Kim, ale jeho dvojník. Informoval o tom aj denník Daily Mail a dôkazy vo forme fotografií sa zjavili na mnohých sociálnych sieťach. Ide hlavne o Kimove uši a zuby. Na porovnávacích fotografiách Kima a jeho údajného dvojníka je jasne viditeľný rozdiel. Amatérski detektívi na sociálnych sieťach poznamenávajú, že je to zvyčajná taktika diktátorov. Dvojníka mal Adolf Hitler, Josif Stalin aj Saddám Husajn. Porovnávané Kimove fotky sú však dosť staré a niektoré sú očividne počítačovo upravené, aby podporovali hypotézu o dvojníkovi. Menschová uvádza ako rozdielne črty "zuby, hornú peru a ďalšie. Sú totálne odlišné. Pozrite sa na tie tesáky, ak teda musíte," uviedla politička. Na fotografii z otvorenia továrne na hnojivá vidno zásah fotoshopu a Kim má na nej krivé zuby, predný sa zdá odlomený. Na originálnych snímkach má Kim normálny chrup. "To jednoducho nie je jedna a tá istá osoba. Chvíľku som si myslela, že sú moje informácie mylné, ale nie sú," pokračovala Menschová na twitteri. "Neviem, či je to pre nás dobré alebo nie," doplnila politička, no potom komentáre zmazala. Už ich však prevzali iní užívatelia Twitteru.

Chinese Blogger suggests the "King Jong-un" you're seeing isn't who you think it is...https://t.co/2vJKQo4xWd — Wayne Dupree (@WayneDupreeShow) May 4, 2020

Odborníci upozorňujú, že nejaké zmeny na Kimovi sú viditeľné, najmä ak sa vedľa seba položí fotka zo súčasnosti a snímka spred 10 rokov. Za premenou je však podľa nich jeho nezdravý životný štýl. Vodca KĽDR je okrem obezity ťažký fajčiar, rád popíja silné víno a holduje mastným jedlám. Snímky z továrne podrobne analyzovali americkí experti, zamerali sa hlavne na záhadnú bodku na Kimovom pravom zápästí. S odkazom na popredného kardiochirurga uviedli, že by mohla pochádzať z operácie srdca. Tento týždeň však zdroj z juhokórejského prezidentského paláca oznámil, že Kim vôbec žiadnu operáciu nepodstúpil! A jeho kamoš americký prezident zahaľuje záhadu ešte hrubším rúškom tajomstva. "Teraz sa k tomu nebudem vyjadrovať. Povieme o tom niečo, až príde vhodný čas," reagoval na „zmŕtvychvstanie“ Kima na verejnosti americký prezident Donald Trump.