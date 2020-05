KORONAVÍRUS Francúzsko potvrdilo 306 ďalších úmrtí, senát neodobril plán uvoľňovania reštrikcií

Francúzske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že chorobe spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 od 1. marca v krajine podľahlo 25.201 ľudí. Ministerstvo dodalo, že tlak na nemocničný systém, a najmä na jednotky intenzívnej starostlivosti, sa naďalej zmierňuje. Z JIS bolo za posledných 24 hodín prepustených ďalších 123 pacientov, takže hospitalizovaných tam zostáva 3696 chorých. V nemocniciach v súvislosti s COVID-19 zostáva 25.548 pacientov.

Francúzska vláda v sobotu navrhla predĺžiť stav zdravotnej núdze v krajine až do 24. júla. Zmierňovanie prísnych obmedzení pohybu zavedených 17. marca je plánované od 11. mája. Vládny plán zahŕňa rozdelenie francúzskych departementov do troch kategórií v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a situácie v zdravotníckych zariadeniach, najmä dostupnosti lôžok na JIS.

Senát neodobril vládny plán uvoľňovania reštrikcií

Francúzsky Senát v pondelok neodobril vládny plán na uvoľnenie opatrení prijatých v súvislosti s epidémiou choroby COVID-19 v krajine. Informoval o tom spravodajský portál RTL. Dolná komora parlamentu, Národné zhromaždenie, tento plán schválila minulý utorok. V Senáte ho neodobrili socialisti a komunisti a klub strany Republikáni sa hlasovania zdržal.

Portál RTL uviedol, že obe hlasovania mali skôr symbolický význam a nebudú mať vplyv na realizáciu vládneho plánu, s ktorou sa začne 11. mája. Vláda v rámci uvoľňovaní opatrení prijatých v snahe spomaliť alebo potlačiť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 rozhodla, že 11. mája sa vo Francúzsku obnoví vyučovanie na školách, a to za presne stanovených podmienok.

Zdroj: SITA/AP/Darko Vojinovic

Medzi nimi je aj to, že v jednej triede môže byť naraz len 15 školákov, čo by podľa kritikov plánu mohlo mať za následok, že učitelia budú musieť zabezpečili dištančné vzdelávanie pre tých, ktorí nemôžu chodiť do školy, napísala v pondelok agentúra AFP. Informovala tiež, že viac ako 300 starostov a primátorov z metropolitnej oblasti Paríža, vrátane jeho primátorky Anne Hidalgovej, podpísalo otvorený list prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, v ktorom ho žiadajú, aby odložil návrat do škôl zavretých od polovice marca pre epidémiu choroby COVID-19.

Svoju žiadosť starostovia a primátori zdôvodňujú tým, že potrebujú viac času na rozsiahlu reorganizáciu tried a programu vyučovania. Úradníci z iných regiónov - najmä z epidémiou ťažko zasiahnutého severovýchodu Francúzska - tiež uviedli, že školy na budúci týždeň neotvoria. Francúzsky premiér Édouard Philippe však v tejto súvislosti upozornil, že uzavretie škôl je "katastrofou pre najzraniteľnejšie deti a dospievajúcich" a dodal, že neúspech v škole alebo výpadok vo výučbe sa môže stať "časovanou bombou".

Zdroj: SITA/Christian Hartmann, Pool Photo via AP, File

Ako informovala AFP, vedenie krajiny je pod paľbou kritikov, ktorí tvrdia, že krajina nie je pripravená vyrovnať sa s prísnymi pravidlami odstupu medzi ľuďmi a inými ochrannými opatreniami, ktoré budú potrebné aj po 11. máji, aby sa zabránilo druhej vlne epidémie, ktorá si vo Francúzsku vyžiadala už viac ako 25.000 obetí.

Prezident Macron koncom minulého týždňa spresnil, že posledné detaily plánu na uvoľňovanie reštriktívnych opatrení a naštartovanie ekonomiky budú zverejnené vo štvrtok. Dodal, že "rozumie všetkým obavám", ktoré sa v súvislosti s plánom v radoch verejnosti objavili. Uviedol tiež, že uvoľňovanie karanténnych opatrení je nevyhnutným krokom, ale "nie návratom do normálu". Oznámil tiež, že Francúzsko prispeje sumou 500 miliónov eur do fondu určeného na vývoj vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 a liečby choroby COVID-19.