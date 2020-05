Svet sa spojil proti koronavírusu: Skvelé správy! Darcovia prisľúbili tučnú sumu na vývoj vakcíny

Záväzky sú výsledkom pondelkovej medzinárodnej darcovskej videokonferencie s názvom Coronavirus Global Response. Podujatie zorganizovala EK spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Francúzskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou. Jeho cieľom bolo získať dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie globálnej spolupráce pre vývoj účinnej vakcíny, diagnostiky a liečby v boji proti pandémii nového koronavírusu.

EÚ vrátane jej členských krajín na tento účel venujú celkovo 1,4 miliardy eur. Zatiaľ prisľúbené financie podľa šéfky EK predstavujú "solídny východiskový bod" pre pokračovanie celosvetového darcovského maratónu. "Svet dnes ukázal mimoriadnu jednotu pre spoločné dobro. Vlády a globálne zdravotnícke organizácie spojili sily proti koronavírusu. S týmto odhodlaním sme vykročili na cestu k vývoju, výrobe a nasadzovaniu vakcíny pre všetkých. Toto je však iba začiatok. Musíme pokračovať v tomto úsilí a byť pripravení prispieť ešte viac," vyhlásila von der Leyenová.

Darcovský maratón bude ďalej pokračovať

Darcovský maratón bude ďalej pokračovať. Šéfka EK vyjadrila nádej, že po príspevkoch vlád sa v tomto smere zmobilizuje aj občianska spoločnosť a ľudia z celého sveta. Do kampane sa zapojila aj americká popová speváčka Madonna, ktorá prispela miliónom dolárov. Vláda Spojených štátov sa naopak do tejto darcovskej kampane nezapojila, čo podľa niektorých odborníkov môže viesť k rivalite pri vývoji vakcíny medzi USA a ostatnými krajinami, ktoré spolupracujú s WHO. Lídri EÚ tvrdia, že ak sa podarí vyvinúť účinnú vakcínu, mali by k nej mať prístup všetky krajiny sveta.

"Rozsah našej reakcie musí zodpovedať rozsahu krízy," uviedol predseda Európskej rady Charles Michel vo svojom prejave a zdôraznil, že ak pandémia ľudstvu priniesla "temné dni", zároveň je však aj príležitosť "dokázať našu ľudskosť".

Generálny tajomník OSN António Guterres podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že ak sa aj podarí vyzbierať 7,5 miliardy eur v prospech účinnej vakcíny a novej liečby a lepšieho testovania na chorobu COVID-19, bude to stále iba "záloha" na celkové náklady, ktoré budú potrebné na úspešný boj proti vírusu. Podľa jeho slov by doteraz najväčšie úsilie v oblasti zdravia v histórii malo viesť k získaniu minimálne takmer päťnásobku prvotne zamýšľanej sumy - a to vyše 36,5 miliardy eur -, ak by sa mala účinná vakcína dostať všade a ku všetkým, ktorí ju budú potrebovať.

Eurokomisia už minulý týždeň vyzvala vlády, popredných predstaviteľov podnikateľského sektora, verejných činiteľov, filantropov, umelcov i občanov, aby informovali o globálnom darcovskom úsilí. Zozbierané finančné prostriedky sa rozdelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a tiež nových vakcín.