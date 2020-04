KORONAVÍRUS EÚ pomôže vyzbierať 7,5 miliardy eur na liečbu koronavírusu pre celý svet

BRUSEL - Európska únia sa spolu so svojimi globálnymi partnermi snaží rozbehnúť darcovskú kampaň, ktorá by mala byť v rámci celosvetovej reakcie na pandémiu nového druhu koronavírusu spustená od 4. mája. Uviedla to v pondelok Európska komisia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie zdravotnícke organizácie spoločne vyzvali na akciu s cieľom zabezpečiť rýchly a spravodlivý prístup k bezpečným, kvalitným, účinným a cenovo dostupným diagnostickým a liečebným postupom a vakcínam proti koronavírusu pre všetkých.

Európska únia a jej partneri sa rozhodli usporiadať celosvetový darcovský maratón, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia. Únia sa pridala ku krajinám a organizáciám z celého sveta s výzvou, aby spoločne darovali na tento účel finančné zdroje a pomohli dosiahnuť prvotnú cieľovú sumu vo výške 7,5 miliardy eur.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že teba spojiť celý svet, jeho lídrov a ľudí v boji proti koronavírusu. "Už o desať dní iniciujeme globálne darcovské úsilie. Skutočný maratón! Pretože boj proti koronavírusu si vyžaduje globálnu reakciu a neprestajnú činnosť na mnohých frontoch. Musíme vyvinúť vakcínu, vyrábať ju a nasadiť ju vo všetkých kútoch sveta. A musíme ju sprístupniť za prijateľné ceny," opísala situáciu.

Podľa jej slov bude eurokomisia od 4. mája registrovať všetky záväzky krajín a nadácií a v rovnaký deň oznámi aj ďalšie etapy globálnej kampane, ktorej cieľom bude neustále dopĺňať príspevky darcov. Komisia v tejto súvislosti vyzvala vlády, vedúcich predstaviteľov podnikateľského sektora, verejných činiteľov, filantropov, umelcov a občanov, aby zvyšovali informovanosť o tomto globálnom darcovskom úsilí.

Zdroj: Getty Images

Zozbierané finančné prostriedky sa pridelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, na správne liečebné postupy a na vývoj a distribúciu vakcín. Komisia začala s odpočítaním času do spustenia tohto maratónu už v pondelok, v prvý deň Svetového imunizačného týždňa. Imunizačné týždne usporadúva každý rok Organizácia Spojených národov. Téma tohto roka má názov Vakcíny slúžia všetkým (#VaccinesWork for All) a kampaň OSN sa zameriava na to, že vakcíny, ako aj ľudia, ktorí ich vyvíjajú, dodávajú a prijímajú, prispievajú k ochrane zdravia všetkých ľudí na svete.

WHO a počiatočná skupina globálnych aktérov v oblasti zdravia spustili 24. apríla prelomovú, globálnu spoluprácu v záujme urýchleného rozvoja a vytvárania nových zdravotníckych technológií v súvislosti s chorobou COVID-19 a pre zaistenie spravodlivého globálneho prístupu k nim.

Členmi skupiny sú nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (BMGF), Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI), Globálny fond, Medzinárodný nástroj pre nákup liekov (UNITAID), nadácia Wellcome Trust a Svetová banka (SB). Spolu sa zaviazali k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je spravodlivý globálny prístup k inovačným nástrojom na boj proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých.

Komisia pripomenula, že doteraz už vyčlenila stovky miliónov eur na opatrenia v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sa majú použiť na vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a zdravotníckych systémov s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu.

Taliansko ako prvá krajina EÚ žiada o pomoc cez Fond solidarity

Európska komisia v pondelok oznámila, že dostala prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie problémov spojených s novým druhu koronavírusu. Týmto prvým žiadateľom je Taliansko. Komisia spresnila, že podrobnejšie špecifikácie týkajúce sa finančnej pomoci predloží Taliansko v najbližších týždňoch. Od 1. apríla 2020 členské štáty Únie môžu na základe návrhov Európskej komisie požiadať o podporu z Fondu solidarity EÚ aj z dôvodov ohrozenia verejného zdravia.

Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová médiám pripomenula, že Taliansko je členským štátom Európskej únie, ktorý je najviac zasiahnutý koronakrízou, a potvrdila, že je prvou krajinou, ktorá v tejto súvislosti požiadala o pomoc z Fondu solidarity EÚ. "Tento fond je súčasťou nástrojov, ktoré eurokomisia rýchlo zaviedla na zmiernenie zaťaženia rozpočtov členských štátov, a je konkrétnym prejavom európskej solidarity v týchto ťažkých časoch," zdôraznila Ferreirová.

Európska komisia do 24. júna zhromaždí všetky žiadosti o podporu týkajúce sa pandémie koronavírusu a potom ich posúdi v rámci spoločného balíka pomoci vyčleneného zo spoločného európskeho rozpočtu, aby zaistila spravodlivé riešenie všetkých prípadov. Následne návrh na poskytnutie finančnej pomoci predloží na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské krajiny). Komisia upozornila, že sa bude zaoberať všetkými žiadosťami v jednom veľkom balíku, a nie na základe zásady "kto prv príde, ten prv berie".

Komisia 13. marca v rámci svojej investičnej iniciatívy ako reakcie na pandémiu koronavírusu navrhla rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ tak, aby tento fond mohol poskytovať finančnú podporu nielen v prípade prírodných katastrof, ale aj v prípade závažných zdravotných kríz. Tento návrh bol v rekordnom čase schválený Európskym parlamentom a Radou EÚ a platí od 1. apríla.

Na rok 2020 má fond k dispozícii 800 miliónov eur na poskytnutie finančnej pomoci krajinám EÚ, ktoré sú koronakrízou najviac postihnuté. Finančná podpora má zmierniť bremeno nákladov vynaložených na opatrenia okamžitej reakcie, ako je poskytovanie lekárskej pomoci, nákup lekárskeho vybavenia, podpora zraniteľným skupinám, opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy choroby či posilnenie pripravenosti a odolnosti na danú krízu.