KORONAVÍRUS V USA pribudlo 1330 obetí: New York chce od 15. mája uvoľniť niektoré opatrenia

Zdravotníci v New Yorku v čase pandémie.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - V Spojených štátoch zaznamenali za uplynulých 24 hodín ďalších 1330 úmrtí na nový koronavírus. Vyplýva to z údajov, ktoré k pondelňajšej 02.30 h SELČ zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.