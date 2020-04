Ukrajinskí hasiči chcú zabrániť katastrofe: Požiar z Černobyľu sa môže rozšíriť do Bieloruska

Podľa agentúry Ukrinform to v pondelok oznámil predstaviteľ ministerstva pre mimoriadne situácie Volodymyr Demčuk, ktorý dodal, že medzi ohniskami požiaru sú aj dve rašeliniská. Spresnil tiež, že hasiči sa teraz v prvom rade snažia lokalizovať ohnisko požiaru pri obci Ruďky, aby takto zabránili jeho rozšíreniu na územie susedného Bieloruska. Táto obec sa nachádza na severe Ukrajiny, v Ivankivskom okrese Kyjevskej oblasti a od hraníc s Bieloruskom ju delia dva kilometre. Do roku 1986 patrila do Černobyľského okresu, pričom od samotnej elektrárne je vzdialená 21 kilometrov. Po jej havárii v roku 1986 obyvateľov vysídlili a Ruďky sú opustené.

Demčuk dodal, že zariadenie na uchovávanie vyhoreného jadrového paliva a ďalšie objekty v černobyľskej zóne, ktoré patria pod vládnu agentúru pre správu uzavretej zóny, fungujú v obvyklom režime. Požiar v uzavretej zóne v okolí černobyľskej jadrovej elektrárne vypukol 4. apríla. Aj za pomoci výdatných zrážok sa ho hasičom po desiatich dňoch podarilo dostať pod kontrolu, ale deň na to sa oheň opäť rozhorel v ohniskách tlenia, ktoré rozdúchal silný vietor.

Demčuk súčasne informoval, že ovzdušie v ukrajinskej metropole Kyjev a priľahlej oblasti, ale najmä v uzavretej zóne okolo havarovanej jadrovej elektrárne je v norme a v rozmedzí prírodných hodnôt. Podľa agentúry UNIAN je kvalita vzduchu v Kyjeve v norme, nezaznamenali v ňom ani splodiny horenia z lesných požiarov, ani stopy prachu z prachových vírov, ktoré mesto zasiahli koncom minulého týždňa.