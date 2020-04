Severná Kórea poprela, že by vodca Kim nedávno poslal Trumpovi ďalší list

PCHJONGJANG - Severná Kórea v nedeľu poprela, že by jej vodca Kim Čong-un zaslal v ostatnom čase list americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ako to ten tvrdil na sobotňajšom brífingu vo Washingtone. Ministerstvo zahraničných vecí KĽDR Trumpove tvrdenie poprelo a označilo ho za "nepodložené", informovali agentúry AP a Reuters.

Trump o liste od Kima hovoril v sobotu na brífingu o pandémii koronavírusu v USA. "Dostal som od neho (severokórejského vodcu) nedávno peknú správu. Bola to pekná správa. Myslím, že naše vzťahy sú dobré," povedal americký prezident. Následne tiež obhajoval nateraz pozastavené jadrové rozhovory s KĽDR, pričom povedal, že ak on nebol zvolený za prezidenta, USA by s touto krajinou boli už vo vojne.

Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľňajšom vyhlásení uviedlo, že Trump v poslednej dobe nedostal nijaký list od "najvyššieho vedenia", čím odkázalo na vodcu Kim Čong-una, píše AP. Rezort zároveň dodal, že preverí, prečo americká vláda takúto "nepodloženú" správu zverejnila.

"Vzťahy medzi najvyššími predstaviteľmi KĽDR a USA nie sú otázkou, ktorá má slúžiť na odvádzanie pozornosti či byť zneužívaná na napĺňanie sebeckých cieľov," uviedlo ministerstvo. Rokovania medzi USA a Pchjongjangom sú na mŕtvom bode od februára 2019, keď stroskotal druhý summit Kima s Trumpom vo Vietname. Obaja lídri však stále udržiavajú vzájomnú osobnú komunikáciu, posielajú si napríklad aj blahoželania k narodeninám.

Trump poslal ešte v marci Kimovi osobný list, v ktorom mu ponúkol pomoc v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Kimova sestra Kim Jo-džong, ktorá je vysokou funkcionárkou vládnej severokórejskej robotníckej strany, tento list označila za dôkaz "mimoriadnych a pevných osobných vzťahov" medzi americkým prezidentom a vodcom KĽDR. Zároveň však povedala, že v otázke možných bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami netreba mať optimistické vyhliadky.